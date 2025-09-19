El nuevo Bien de Interés Cultural declarado en la provincia de Burgos Se trata de la casa de Vela Zanetti, ubicada en la localidad ribereña de Milagros. El trámite para declararla de interés comenzó en 1997 y ahora se está rehabilitando para convertirse en residencia de artistas

Sara Sendino Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

José Vela Zanetti es uno de los pintores burgaleses más internacionales. Su trazo, reconocible a simple vista. Su temática, ligada al campo, a las labores tradicionales y a los murales. Ahora, su casa y talleres se convierten en Bien de Interés Cultural, sumando uno más a la provincia de Burgos, y en un futuro se convertirá en una residencia de artistas y centro cultural.

El camino para que la casa de Vela Zanetti haya conseguido esta distinción ha sido arduo. Su expediente de incoación, el primer paso, fue dado el 24 de marzo de 1997. Sin embargo, no ha sido hasta el jueves 18 de septiembre de 2025 cuando la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la nueva etiqueta que recibe la casa natal del pintor, ubicada en Milagros, un pueblo de La Ribera del Duero burgalesa.

La denominada casa de Vela Zanetti se compone de varios inmuebles unidos. El conjunto se encuentra cerca de la iglesia y el Ayuntamiento de Milagros. El municipio, que cuenta con 415 habitantes censados, ha sido un atractivo para más pintores aparte de Zanetti, como Higinio Boalg y Rufo Criado.

Estado de la casa de Vela Zanetti. BC

Respecto a la casa declarada Bien de Interés Cultural (Burgos cuenta con 441 BIC), esta se construyó sobre un yacimiento arqueológico romano. Además, existen dos construcciones más ligadas a la vivienda principal: los talleres y el Granero, donde se ubicaba el estudio del pintor de este pueblo de Burgos.

Una edificación en mal estado

El edificio donde vivió el artista sus primeros años (nació en 1913) y a partir de 1960 está construido con muros de mampostería y sillería en ventanas y esquinas. Cuenta con rejerías y tejado de teja cerámica curva. Sin embargo, su estado era, hasta hace poco, muy mejorable y no se conserva entera. Sólo sus fachadas principales, así como las estructuras del Granero y el patio interior, que cuenta con un ciprés.

Ampliar Cuadro del pintor Vela Zanetti. Fran Jiménez Quién fue Vela Zanetti El pintor Vela Zanetti. STF / AFP José Vela Zanetti nació en el pueblo de Milagros . Pronto se mudó a León, donde descubrió su pasión por la pintura, aunque no cursó estudios oficiales. Manuel Bartolomé Cossío le orientó hacia la pintura mural. Viajó a Italia, pero volvió a España para unirse al bando republicano durante la Guerra Civil. En 1939 se exilió a República Dominicana, donde realizaba murales. En 1960 volvió a Milagros y creó su visión del campesinado. La Fundación Vela Zanetti inició su actividad en 1997 y el artista falleció en 1999. A lo largo de su carrera recibió también numerosos premios y pintó un mural en la sede de Naciones Unidas.

Según cuenta Pedro de Miguel, alcalde de Milagros, sus antiguos dueños tiraron gran parte de la estructura interior. «Estaba bastante deteriorado», explica. Fue hace varios años cuando el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos se interesó en adquirir la propiedad, que cuenta con una superficie de 3.800 metros cuadrados.

«Las cajas no podían venderla», aclara De Miguel hablando de entidades bancarias, puesto que la casa de Vela Zanetti iba camino de ser BIC. Los bancos tampoco podían separar la propiedad en parcelas ni tirar sus muros, por lo que se encontraba en un estado inamovilidad. Fue entonces cuando el Consistorio de Milagros compró la propiedad «por 20.000 euros» y los planes de rehabilitarla y crear un centro cultural afloraron en torno a Vela Zanetti y su recuerdo.

Los nuevos usos de la casa de Vela Zanetti

Declarar Bien de Interés Cultural la casa de Vela Zanetti ha sido un trabajo que ha durado 28 años y medio. Sin embargo, nuevos informes avalaban de su valor cultural, enviados por la Universidad de Burgos, Institución Fernán González e IE Universidad, han logrado que se desatascase su declaración.

Casa de Vela Zanetti y el pintor en su Granero. Ayuntamiento de Milagros/BC

Desde el Ayuntamiento de Milagros quieren rehabilitar la casa de Vela Zanetti para que quede «lo más parecido» posible a cuando el pintor la habitaba y sea un espacio rebosante de cultura. Por una parte, explica De Diego, la casona se podrá destinar a sala de exposiciones, sala de reuniones y más utilidades. Por ejemplo, el pueblo de Burgos podrá exponer litografías y hemeroteca que ya posee sobre el pintor.

Respecto al otro espacio, el Granero o estudio de Vela Zanetti, el alcalde detalla que será una especie de residencia para artistas noveles. Allí podrán acudir para pintar, probar o definir su estilo a la par que conocen el pueblo y la comarca del sur de Burgos.

Al respecto, el regidor de Milagros afirma que ya cuentan con un anteproyecto para adecuar las infraestructuras. Tras el periodo de alegaciones, comienza el periodo de rehabilitación más importante, un proyecto para poner en valor a Vela Zanetti en Milagros, atraer nuevos artistas y que podría costar unos dos millones de euros.

De esta manera, se reconoce y pone en valor la vida y obra de Vela Zanetti. Un lugar que, en un futuro, servirá para conservar la memoria de este pintor de tradiciones y murales, tanto de corte campesino, cidiano, medieval y religioso. Otro monumento de la provincia de Burgos que se suma a la lista de bienes de interés cultural.