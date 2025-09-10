La villa romana de Baños de Valdearados contará con un centro de recepción renovado La Diputación de Burgos ha hecho una reserva económica de 158.389 euros que integra el tratamiento exterior y la señalización

Una subvención de 150.389 euros va a permitir a la Diputación de Burgos la mejora integral de las zonas de recepción de turistas en la Villa romana de Santa Cruz en Baños de Valdearados. La Institución Provincial ha concediendo la obra de reforma exterior y acondicionamiento de los pabellones de la villa romana a la empresa Construcciones y Restauraciones Rafael Vega.

Las obras previstas a realizar en este espacio son los revestimientos exteriores o de los tablones de madera, el cerramiento de la parte superior de los pabellones con vidrio; la revisión del Estado actual de los pabellones; la sustitución de la reproducción de parte del mosaico por una nueva y la revisión superficial, sellado y limpieza de los mosaicos.

Además, se va a llevar a cabo el tratamiento de toda la madera interior de los pabellones y la reposición de las mallas anti intrusión de pájaros y animales pequeños, así como el revestimiento del uso de las pasarelas de madera y la creación de un camino trasero a los pabellones hasta el arroyo, con una pequeña área de descanso. También será objeto de mejora el área de aparcamiento con la colocación de un nuevo tótem de señalización.

La Villa romana de Santa Cruz fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica en marzo de 1994. Con ello se pretendía el envejecimiento y valoración del destino turístico que favorecieron una mejor visita y la identificación de la villa romana como un recurso turístico desde la carretera.

Este proyecto es beneficiario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con Fondos Next Generation. A través de estas subvenciones se le ha concedido el cien por cien del proyecto. El plazo de ejecución del contrato se fija en cuatro meses.

Una villa descubierta por casualidad

Esta villa romana fue descubierta por casualidad en noviembre de 1972, cuando una máquina agrícola nivel lava terrenos en unas fincas cercanas a la localidad. Aparecieron cerámicas y mosaicos y restos de la época romana al efectuar los trabajos de campo. Un grupo de teleológico procedió al reconocimiento del terreno y a la posterior realización de catas que sacaron al descubierto una esquina de habitación con un trozo de mosaico, representando un gusto humano, dentro de una cenefa de varios colores.

Posteriormente se llevaron a cabo varias campañas de excavación que sacaron a la luz una villa romana de gran dimensión. Se han descubrieron 10 habitaciones, sus pasillos, las infraestructuras, desagües conducciones de agua, calefacción, aljibe, galerías y otras dependencias de una villa romana de finales del siglo cuarto y principios del quinto

También se descubrió una necrópolis con cerca de 20 tumbas que pertenecen a enterramientos colectivos de época medieval.