Los 50 pueblos de Burgos que reciben 55.000 euros para realizar actividades juveniles El Instituto para el Deporte y Juventud pretende ayudar a los municipios a enriquecer su vida social, especialmente entre los más jóvenes

Sara Sendino Burgos Domingo, 31 de agosto 2025, 19:31

Medio centenar de pueblos de la provincia de Burgos recibirán subvenciones para poder realizar actividades juveniles. Son unas ayudas repartidas por el Instituto para el Deporte y Juventud de la Diputación para las que se destinarán 54.999,50 euros.

En la convocatoria de 2025, las subvenciones se han dividido entre pueblos de menos de 20.000 habitantes. Respecto a las cuantías, la ayuda media ha sido de 1.099,99 euros. Sin embargo, no todos los municipios han obtenido la misma ayuda.

Estas se han repartido mediante un sistema de puntos y, también, dependiendo del importe a justificar. Por ejemplo, Zazuar es el pueblo que ha obtenido la ayuda más baja, de 150 euros, y tendrá que demostrar un gasto de 300 euros.

Por el contrario, la subvención más alta la han recibido tres pueblos con más de 4.000 habitantes. Briviesca, Medina de Pomar y Villarcayo han obtenido la puntuación máxima y una ayuda de 2.693,88 euros. Tendrán que justificar 5.387,76 euros. En este mapa se observa el reparto de las subvenciones para actividades juveniles en pueblos de Burgos:

Por otro lado, tal y como se especifica en el Boletín Oficial de la Provincia, dos municipios han quedado excluidos del reparto de las ayudas. Uno es Junta de Villalba de Losa por no subsanar los errores al presentar la solicitud. Tampoco contará con la ayuda Villaquirán de los Infantes por no ajustarse a las bases establecidas por el IDJ.