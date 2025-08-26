Los árboles fósiles que unen a Burgos y Palencia en un viaje de 130 millones de años Los árboles fósiles del Geoparque de Las Loras, descubiertos en Aguilar, cobran nueva vida gracias a la restauración de Caterine Arias, conservadora y restauradora del Museo de Dinosaurios de Salas

El Geoparque de Las Loras, localizado entre las provincias de Palencia y Burgos, es un ejemplo de que la colaboración entre provincias resulta exitosa. Al final, las fronteras, los límites artificiales los ponemos nosotros, la naturaleza no los entiende ni los comparte. Así, los troncos fosilizados descubiertos en el embalse de Aguilar (Palencia) han sido restaurados por Caterine Arias, conservadora y restauradora del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos).

A finales de 2022, en el entorno del embalse de Aguilar, se descubrieron y recuperaron varios troncos fosilizados. Las piezas dejan constancia de que, hace algo más de 130 millones de años, este territorio entre Burgos y Palencia estuvo poblado por Bennettitales, un grupo de plantas ya extinto. Hablamos del territorio del Geoparque de Las Loras. Recientemente, un estudio pionero del CENIEH mostró que Las Loras nació de la pugna entre placas tectónicas.

Un paisaje poblado por dinosaurios y vegetales

Este descubrimiento nos permite hacernos una idea de cómo era este terreno hace 130 millones de años. Cuesta imaginarlo, pero, en ese pasado tan lejano el Geoparque de Las Loras estuvo poblado por dinosaurios y por especies vegetales, hoy extintas, adaptadas a un clima y a un paisaje completamente diferentes a los actuales.

Estas piezas restauradas por Caterine Arias, del Museo de Dinosaurios de Salas, nos permiten viajar hasta un mundo pasado. Son todas de gran tamaño y dejan constancia de que hace muchos millones de años, en el Cretácico Inferior, en esta parte del Geoparque crecían las Bennettitales, un grupo de plantas extintas que, en la actualidad, podrían asemejarse a una palmera, aunque no están emparentadas con estas.

Ampliar Muestra de los árboles fósiles al público. Geoparque de Las Loras Más sobre las Bennettitales Las plantas incluidas en el Orden Bennettitales conforman un grupo de gimnospermas hoy extinto que se extiende desde el Triásico hasta el Cretácico y, aunque aparecen en ambos hemisferios, no es muy frecuente encontrarlos en esta unidad estratigráfica, por lo que tienen un alto valor científico. Dentro de las Bennettitales había diferentes géneros y, por lo general, sus hojas eran morfológicamente similares a las de muchas de las cicadáceas actuales.

La fosilización de un tronco es un proceso geológico que transforma la madera en roca a través de la permineralización. El agua subterránea, rica en minerales, se filtra a través de la madera enterrada y reemplaza gradualmente la materia orgánica por minerales, como la sílice. Los minerales se precipitan dentro de los espacios celulares de la madera y crean una réplica de roca que conserva los detalles de la estructura original del ábrol y da lugar a lo que se conoce como madera fósil.

La exposición

Con este material, con madera fósil, es con lo que ha trabajado Caterine Arias durante estos días. La experta en conservación y restauración también pudo explicar los detalles de su trabajo en una jornada de puertas abiertas.

Además, en el Geoparque de Las Loras se han encontrado huesos fósiles de dinosaurios y otros reptiles mesozoicos, dientes de cocodrilomorfos y diferentes huellas de diversos dinosaurios (icnitas). Todo este material está siendo restaurado en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes. «La idea es que, en un futuro, algunos de estos materiales sean expuestos en el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque Las Loras de Aguilar, que abrirá sus puertas próximamente», explica José Ángel Sánchez, director científico del Geoparque de Las Loras.

Así, miles de años después, esos árboles contarán su historia fruto de la unión entre provincias, la historia de un paisaje de palmeras prehistóricas entre las que caminaban dinosaurios.

