El mirador del Geoparque de las Loras en Burgos será accesible por 68.000 euros Este proyecto turístico se enmarca en el programa del Geoparque de Las Loras con el que concurre a los fondos europeos. Un mirador similar ya existe en Lorilla

Hacer accesible a cualquier persona con capacidades diversas el acceso a uno de los puntos estratégicos más espectaculares del Geoparque de las Loras, como el mirador de Peña Ulaña, en la provincia de Burgos, es el objetivo que se persigue con un proyecto enmarcado dentro de los planes de sostenibilidad financiados por la Unión Europea.

El acceso a lo alto de Peña Ulaña se realiza por un camino que pueden usar los turismos. Esta posibilidad de acceso en un vehículo hace posible plantearse la posibilidad de tener un mayor y mejor acceso a uno de los puntos más espectaculares del Geoparque de las Loras.

Este paraje ubicado al oeste de la provincia de Burgos, muy cerca del límite con la provincia de Palencia y a escasos kilómetros de Villadiego, es un de los lugares más importantes del geoparque, desde el punto de vista geológico, histórico y arqueológico. Es uno de los recursos potenciales del geoparque, y allí se va a ubicar el mirador junto a los repetidores que existen en esta zona.

En este espacio también se ubicará un aparcamiento accesible para personas con discapacidad motora y visual. Este lugar será el inicio del sendero al mirador de Peña Ulaña, junto al vértice geodésico; eso sí, para el paso de turismos resulta indispensable suavizar las rampas de los 3 pasos canadienses localizados en el camino.

En la planicie de la Peña Ulaña, antes de llegar a los repetidores, se propone también la creación del mirador de 'Enmedio', junto al camino, asegurando de nuevo la accesibilidad, manteniendo la tipología constructiva y de diseño, propiciando el lugar indicado para las vistas oeste hacia Peña Amaya, Peña Castro, la Montaña Palentina y al fondo, incluso, los Picos de Europa.

El presupuesto

El coste de la obra que se pretende realizar en este paraje asciende a la cantidad de 68.605 euros y el plazo de ejecución está establecido en el máximo de tres meses desde la firma del contrato.

El presupuesto total del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Geoparque Mundial de Las Loras asciende a 1,8 millones de euros. El plan está organizado en torno a cuatro grandes ejes como son las actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible; las actuaciones de mejora de la eficiencia energética; un tercer eje es el ámbito de la transición digital y el cuarto, el ámbito de la competitividad donde se encuentra crear el mirador accesible en la Peña Ulaña.