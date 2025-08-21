BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Vista de Medina de Pomar, en Burgos. Ayuntamiento de Medina de Pomar

Subvencionan la apertura de comercios para «revitalizar» un pueblo de Burgos

Medina de Pomar quiere seguir dando una nueva vida a su calle Mayor con una segunda línea de ayudas de hasta 3.850 euros por negocio

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:15

En 1973, Medina de Pomar fue declarada como Conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional. Ahora, 52 años más tarde, el pueblo de Burgos busca «revitalizar» su tejido comercial y fomentar así la actividad económica.

Por ello, el Consistorio medinés ha convocado una segunda línea de ayudas para subvencionar la puesta en marcha de negocios y comercios. «Nuestro Casco Histórico está prácticamente sin actividad comercial y una baja ocupación residencial», señalan desde el Ayuntamiento del pueblo de Burgos.

La primera fase de esta subvención repartió 30.000 euros en lotes de, máximo, 5.000 a cada negocio. Ahora la ayuda se repite y los 30.000 euros también. Sin embargo, la cantidad destinada a cada comercio será de, máximo, 3.850 euros. Por tanto, se podrán beneficiar de la misma hasta siete nuevos negocios.

Bajo el lema 'Coge el relevo', el plan del Ayuntamiento de Medina de Pomar se centra en la ayuda para la puesta en marcha de negocios en el pueblo, que cuenta con 5.997 habitantes censados. Sobre todo en el entorno de la calle Mayor, en pleno centro del pueblo burgalés.

Condiciones para recibir la ayuda

Para lograr «revitalizar» el tejido económico de Medina de Pomar, su Ayuntamiento ha establecido estas subvenciones, que están ligadas a unas bases. Una de ellas es la de abrir un «local cerrado».

Además, si en la anterior línea de subvenciones se incluían las asociaciones, en esta segunda parte se priorizará los negocios de comercio y servicios. Asimismo, se requerirá un compromiso «mínimo de un año» para garantizar la continuidad del servicio comercial.

En caso de que la actividad cesara antes de tiempo, el Consistorio del pueblo de Burgos establece que se «deberá reembolsar la subvención». Concretamente será en un 50%, según las bases de la ayuda, disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.

Asimismo, a la convocatoria también podrán concurrir personas físicas, jurídicas o empresas que ya desarrollen su actividad en Medina de Pomar. En estos casos, la ayuda «sólo servirá exclusivamente a mejoras vinculadas con los exteriores», detalle el Consistorio del pueblo de Burgos.

