Sin comercios en el 60% de los pueblos de Burgos: nuevas ayudas buscan asegurar el acceso a productos esenciales Para revertir esta situación, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha nuevas ayudas directas destinadas a pequeños comercios rurales, con el objetivo de impulsar su apertura, continuidad y presencia en los municipios más afectados por la despoblación

Imagen de archivo de la puerta de un comercio en un pequeño pueblo de Burgos, Huerta de Arriba

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 07:22

Los municipios de Burgos, sobre todo los más pequeños, precisan de servicios para poder seguir latiendo. Es inviable que cada pequeño pueblo de la provincia pueda contar con un comercio, el territorio burgalés tiene 371 municipios y muchas más pedanías, por eso también son importantes los servicios que se prestan en itinerancia, los vendedores ambulantes, por ejemplo.

Por ello, siendo consciente de la importancia de estos comercios, de poder acceder a productos que permitan a los vecinos seguir viviendo en sus pueblos, la Junta de Castilla y León ha abierto una convocatoria, la del Cheque Comercio Rural, con cinco líneas de ayuda para garantizar el abastecimiento en los pequeños municipios de la comunidad. De esta forma, se busca facilitar a los habitantes de los pequeños municipios el acceso a productos básicos. La Diputación también ha sacado ayudas para bares y tiendas del medio rural burgalés.

En la provincia de Burgos solo seis municipios tienen más de 50 comercios, estos son los más grandes: Medina de Pomar, Villarcayo, Miranda de Ebro, Briviesca, Burgos y Aranda de Duero. Todos ellos tienen más de 3.900 habitantes, pero suponen el 1,62% de los municipios de la provincia.

El 1,89% de los municipios, es decir, siete municipios, tiene entre 21 y 50 comercios. Son Valle de Mena, Espinosa de los Monteros, Belorado, Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes, Lerma y Roa.

El tamaño de la provincia, la dispersión de los pueblos y la despoblación provoca que el 59,57% de los municipios de Burgos no tenga comercio alguno. El 20,49%, es decir, 76, tienen uno o dos comercios. El 9,16% (34 localidades) tienen entre tres y cinco comercios y el 7,28%, 27 municipios, tienen entre seis y veinte comercios.

Si nos centramos en comercios minoristas relacionadas con la alimentación, una de las necesidades básicas, hay 1.162 repartidos por toda la provincia, de estos, 812, es decir, el 70%, están en municipios de más de 20.000 habitantes. El resto, 350 comercios, están en localidades de menos de 20.000 habitantes.

En Burgos solo hay tres municipios con más de 20.000 vecinos: Burgos, Aranda y Miranda. Es decir, que el 70% de los comercios relacionados con la alimentación se ubican en tres municipios. Hablamos de carnicerías, fruterías, panaderías, pescaderías y supermercados y alimentación.

Cheque Comercio Rural

La provincia de Burgos tiene unos 355.000 habitantes repartidos entre 371 municipios. Con 3.292 comercios minoristas, toca a 107,85 habitantes por comercio y a 8,87 comercios por municipio, aunque, este último reparto, como se ha comprobado, no es así.

Por ello, la Junta ha sacado este verano las ayudas del Cheque Comercio Rural, se articula en cinco líneas de subvenciones diferencias. El objetivo es ofrecer apoyo a emprendedores y pequeños comercios de proximidad y pone el foco en los municipios de hasta 1.000 habitantes.

Aunque, sobre todo, busca llegar a aquellos pueblos donde no existe ningún comercio o donde solo opera un único establecimiento comercial. Lo que se busca es ayudar en la continuidad de estos negocios o impulsar la apertura de otros establecimientos que den servicio a pequeñas localidades.