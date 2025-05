Tradición y juventud para visibilizar la gastronomía de Burgos: «Aquí hay gente que apuesta por el pueblo»

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 30 de mayo 2025, 07:25 Comenta Compartir

En el local que en su momento acogió el cine de Palacios de la Sierra, un pueblo de la provincia de Burgos ubicado en el envidiable paraje de la sierra de la Demanda, surgió en los años 70 un almacén para la distribución de frutas a los comercios de los pueblos vecinos.

En 1989 el negocio familiar evolucionó y se transformó en El Cine, un establecimiento de venta de productos hortofrutícolas y que también contaría con charcutería, alimentación y ultramarinos. En este lugar, que sigue abierto y abasteciendo a los vecinos de este pueblo burgalés, se crio Rodrigo Gil Mateo.

Rodrigo tiene ahora 24 años, nació en Palacios y allí creció. No entendía su vida lejos del negocio familiar porque ese almacén de distribución de frutas lo abrió su abuelo. Su abuela fue la primera vendedora de la tienda El Cine, mostrador tras el que ahora está la madre de Rodrigo.

La madre de Rodrigo, Rodrigo y la entrada a la tienda que regenta, el negocio familiar de Palacios de la Sierra que él busca dinamizar.

«Yo sabía que tenía que tener un vínculo con la tienda fuera como fuese», asegura Rodrigo. Él es técnico de rayos y trabaja en Burgos, pero ha buscado la forma de hacer realidad ese sueño y, además, dar un paso más para el negocio familiar sacándolo al mundo online.

Mantener el espíritu

Con el mismo espíritu de cercanía y de calidad, Rodrigo ha creado El Almacén El Cine. No es la creación de una tienda online, pero sí traslada la esencia de la tienda de su familia al ámbito digital. Rodrigo ha creado El Almacén El Cine, una plataforma online que muestra una selección de productos artesanos de la Sierra de la Demanda, apostando por pequeños artesanos de cercanía a los que ya se les han ido sumando otros artículos del territorio nacional, pero que deben cumplir con esos criterios de calidad, artesanía y que no se encuentren en grandes superficies o plataformas.

«Lo que he hecho para la web ha sido una selección de productos de pequeños artesanos comarcales y, además, para completar el catálogo he añadido algún producto nacional, artesano y de calidad. Busco la esencia gourmet», explica. Todo lo que se vende online son productos que están en la tienda física de Palacios de la Sierra, El Cine. Esta tienda vende muchos más productos, pero Rodrigo ha llevado al mundo online una selección de productos gourmet y artesanos.

«He querido dar este salto al mundo online para mostrar que se siguen haciendo cosas en las zonas rurales, que aquí hay gente que apuesta por el pueblo. A mí me encantaría poder vivir durante todo el año en el sitio en el que me he criado, con un negocio, esto muestra que puede ser posible», añade Rodrigo.

Ayuda e impulso para los artesanos

También supone una ayuda y un impulso para los artesanos de la zona, de esta forma, sus productos pueden llegar más lejos, aumentar ventas y darse a conocer. «Con este proyecto también buscaba dar visibilidad al entorno privilegiado en el que estamos, también el producto artesano que pone en valor a los que están aquí trabajando, haciendo grande esto», explica.

Algunos de los productos artesanos que se venden en la selección online y gourmet. El Almacén El Cine

Rodrigo nació en el año 2000, pasó su infancia con su abuelo en el almacén y a medida que fue creciendo fue ayudando en el negocio. «Al ser una tienda de pueblo y un negocio familiar se echan más horas que un reloj. Durante las vacaciones, fines de semana, yo empecé a ayudar allí. Empecé a coger ese cariño y apego a donde te crías», reconoce. Por eso, ahora, se siente satisfecho de haber encontrado la forma de dinamizar el negocio familiar, un proyecto rural, y de dar a conocer los productos de su tierra.

Cuando acabó el instituto se marchó a estudiar y trabajar fuera, y justamente de ahí, de las experiencias vividas lejos surgió el proyecto que le acerca a sus raíces. Allí donde estudió o trabajó se dio cuenta de que los productos de esta zona de Burgos que llevaba para las celebraciones gustaban mucho.

Los productos gourmets y artesanos se escogen con cuidado y se preparan con mimo para entregarlos en las casas de los compradores. El Almacén El Cine

«Todo lo que llevaba como embutidos, vinos, otros productos artesanales de aquí triunfaban y, es más, después me pedían que les llevase algo, me hacían algún pedido o me preguntaban que dónde se podía comprar. Un poco de ahí y de ver la evolución online que toma el consumo, nació esta idea. Unido, por supuesto, al apego con la tienda», explica. «Cada compra no solo permite disfrutar del sabor de esta tierra, también contribuye a preservar el legado de la tradición y a dinamizar la economía local», añade.

El futuro de El Almacén

Su madre sigue regentando la tienda El Cine. Trabaja junto a otra mujer de la zona. Además, de su madre, su padre y su hermano también le ayudan con los pedidos, la gestión, proveedores.

El objetivo de Rodrigo a largo plazo es seguir creciendo y poder ofrecer no solo gastronomía de la Sierra de la Demanda, sino ampliar el catálogo a las experiencias. Es consciente de que su tierra es una privilegiada, enclavada en un paraje natural bello que integra a varios municipios en la mayor masa forestal de pino silvestre de Europa. Además, tiene en mente poder llegar a organizar alguna cata o ferias gastronómicas.