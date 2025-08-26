Adjudicada por 2,3 millones la actualización del tramo de la A-12 entre Villamayor y Villafranca en Burgos El proyecto ha de realizarse en un máximo de dos años y tiene un coste de 2.320.565,74 euros; no es necesario actualizar el impacto ambiental

Una Unión Temporal de Empresas (UTE), con presencia de una empresa burgalesa, otra cántabra y una tercera de Madrid será la encargada de realizar la redacción de la actualización del proyecto de construcción de la autovía A-12, Camino De Santiago en la provincia de Burgos. El proyecto se corresponde al tramo Villamayor del Río – Villafranca Montes de Oca.

Esta UTE está formada por Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras-M.B.G. Ingeniería y Arquitectura-Ingecid ha resultado adjudicataria de este concurso de actualización del proyecto al que se han presentado 16 empresas. La concesionaria de la actualización deberá garantizar la viabilidad de la construcción y adjuntará la justificación, tanto técnica como económica, de la solución proyectada. El proyecto ha de realizarse en un máximo de dos años y tiene un coste de 2.320.565,74 euros, un 21% de baja con respecto al presupuesto de 3,5 millones fijado por el Estado.

Los proyectos se redactarán actualizando «el contenido del proyecto de construcción aprobado con fecha 6 de julio de 2015», teniendo en cuenta, en todo lo que sean aprovechables, los trabajos previamente realizados. No obstante, los proyectos actualizados se redactarán conforme a la normativa y recomendaciones técnicas vigentes y a la realidad física y condicionantes actualmente existentes.

El proyecto debe tener en cuenta la «coordinación con los proyectos y obras en ejecución de los tramos contiguos de la A-12 y con el resto de las actuaciones del corredor. Se refiere al tramo Santo Domingo de la Calzada–Villamayor del Río, que está en ejecución. Así se deberá de considerar la eventual demolición de su conexión provisional y el tramo Villafranca Montes de Oca-Ibeas de Juarros, un proyecto de construcción aprobado, pero aún no licitado.

El nuevo plan de obra debe describir con suficiente grado de detalle la obra a ejecutar y los procedimientos constructivos que deben acometerse. Además, deberá incluir un Estudio del Riesgo definitivo de la actuación. Este estudio constituirá un documento vivo que deberá actualizarse a lo largo de la redacción del estudio, más allá de proporcionar a la Administración toda la documentación contractual.

Según establece el pliego para actualizar el proyecto de este tramo de la autovía entre Burgos y Logroño, no va a ser necesario volver a pasar el trámite de la declaración de impacto ambiental (DIA), ya que ese estudio ambiental se encuentra aún en vigor, y es extensible a todo el tramo de autovía aún por construir.

Muchas de las localidades burgalesas, y también riojanas, que están en el corredor entre Burgos y Logroño, están afectadas por la inexcusable prolongación de unas obras que deberían de haber estado terminadas hace ocho años. Estas se han manifestado recientemente en Belorado.

Esta localidad de la riojilla burgalesa ha vuelto a retomar las movilizaciones porque entienden que es necesario que la población manifieste su malestar ante los constantes retrasos de la obra.

El pasado viernes iniciaban una marcha lenta de vehículos entre Villamayor del Río y Belorado para expulsar el malestar de las localidades y exigir al gobierno de España celeridad en todos los proyectos de los tramos pendientes.

