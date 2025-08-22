BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Muere un joven de Burgos en un aparatoso accidente en la AP-68, en Haro

Deniegan una subvención de dos millones de euros para mejorar el ciclo del agua en seis localidades de Burgos

La agrupación Ribera del Duero burgalesa pretendía mejorar la instalación e incluir sensores de detección de nitrato

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:44

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico (MITECO) ha denegado la subvención para mejorar el ciclo del agua en seis localidades burgalesas. Solicitaban una ayuda de 2.601.890,77 euros, pero la falta de puntuación suficiente se ha traducido en la denegación de la misma.

La agrupación Ribera del Duero burgalesa está conformada por las localidades de Aranda de Duero, Baños de Valdearados, Fuentespina, Tubilla del Lago, Vadocondes y Villanueva de Gumiel. Todos estos municipios de Burgos habían trabajado conjuntamente para desarrollar un proyecto PERTE del agua y lograr la mejora de su red.

Las ayudas del MITECO están destinadas a modernizar y digitalizar las redes de aguas de los municipios con fondos europeos. Al respecto, la agrupación burgalesa ha obtenido un aprobado en la convocatoria, obteniendo 69 puntos (el aprobado es 50).

Sin embargo, se ha desestimado la solicitud para mejorar su red de agua porque «hay pocos fondos», explican desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero. «No ha podido ser, pese a ser un proyecto muy valorado», señalan. Añaden que «era un proyecto bueno, pero los había mejores» y recalcan que este era un plan que se pretendía crear «de cero».

Con este plan, las seis localidades de la provincia de Burgos planeaban actualizar y redactar planes de gestión de la red de aguas, además de instalar componentes para digitalizar el abastecimiento y saneamiento. También adquirir herramientas informáticas de control y gestión necesarias e instalar una red de sensores para controlar la presencia de nitratos en cada municipio, un problema grave en 44 pueblos de la provincia.

En total, la subvención desestimada ascendía a los 2.601.890,77 euros. Por el contrario, la ayuda más cuantiosa la ha recibido Aguas de Burgos para llevar suministro a varias poblaciones del Alfoz. Ha sido de 4.218.595,66 euros.

