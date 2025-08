Los 44 pueblos de Burgos que no tienen agua potable: mapa de los nitratos en la provincia La concentración de nitratos en algunas localidades de la provincia supera el doble recomendado

Con la llegada del verano suele llegar el calor, aunque últimamente en nuestra provincia las temperaturas están siendo bastante suaves. De igual manera, durante la temporada estival es especialmente importante refrescarse. Para ello, uno puede recurrir al baño, pero lo principal es mantenerse hidratado para regular la temperatura corporal, al igual que para evitar mareos, fatiga o insolación.

Hay diferentes maneras de hidratarse. Sin embargo, lo más efectivo es beber agua. Para ello, hay quien recurre al agua embotellada porque, aunque pueda suponer un gesto típico para unos, otros no pueden darse el lujo de consumir directamente desde su grifo. De hecho, existen 44 pueblos repartidos por la provincia burgalesa cuya agua del grifo no debería de consumirse.

En Burgos existen lugares en los que la concentración de nitratos en agua es tan alta que hace que esta no sea potable para el consumo humano. En nuestra provincia, principalmente, esta tendencia se puede ver en zonas del este y del sur de la geografía burgalesa. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua se considera no potable a partir de los 50 miligramos por litro.

Además de aquellas que se mencionan como no potables, existen otros puntos en el gráfico en el que el consumo se marca como posible. No está certificado que en estas seís localidades el agua se pueda ingerir por la posible variación marcada por el margen de error de la herramienta que realizó la medición. Por ello, el número de municipios en los que se recomienda no tomar agua del grifo en la provincia de Burgos alcanza los 50.

También existen diferentes fuentes públicas o manantiales en diferentes puntos de la provincia de los cuales uno puede sacar agua. Aun así, y en una distribución muy similar a la del agua de grifo, no en todos estos puntos se recomienda el consumo de agua. En total, existen 62 fuentes o manantiales de los cuales se recomienda no tomar agua directamente.

Finalmente, otros puntos que permiten el suministro de agua son los pozos o grifos colocados que garantizan el acceso a la misma. Principalmente, son esos puntos de origen natural los que guardan una mayor concentración de nitratos en ella, por lo que, en la medida de lo posible, se debería evitar su consumo.

En este estudio existen hasta diecinueve puntos repartidos por la provincia de los cuales no se recomienda ingerir agua.

Evitar estas concentraciones de nitratos en agua es primordial para la salud, ya que pueden derivar en diferentes problemas de salud, que pueden llegar a ser muy importantes en bebés y embarazadas. Su consumo puede llevar a generar nitritos en el interior de nuestro cuerpo, lo que disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que en gente vulnerable puede llegar hasta a provocar la asfixia.