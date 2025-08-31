El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos La mirada del Pico Humión, la cumbre más alta de los Montes Obarenes, es testigo de toda la travesía por el río Ebro a su paso por el pantano de Sobrón

BURGOSconecta Burgos Domingo, 31 de agosto 2025, 09:25 Comenta Compartir

Hay un enclave en la provincia de Burgos cuyo paisaje se compara con los fiordos noruegos por el magnífico entorno en el que se encuentra. Navegar por el río Ebro atravesando desfiladeros y gargantas, observando la naturaleza salvaje, es una experiencia perfecta para disfrutar en verano.

Desde principios de julio un barco electrosolar surca las aguas del pantano de Sobrón. Lo que rodea a este lugar escondido entre las comarcas de Bureba-Ebro y Las Merindades es el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, es decir, una gran masa forestal de encinas, hayas, bojs y secuoyas que ha llevado a muchos a bautizar la parte norte de este lugar como el Nueva York de los bosques, un espacio adaptado para recorrerlo tanto a pie como a caballo o en bicicleta eléctrica.

Navegar por el Ebro

La mirada del Pico Humión, la cumbre más alta de los Montes Obarenes, es testigo de toda la travesía por el río Ebro a su paso por el Pantano de Sobrón, un espacio por el que ahora se puede navegar sin necesidad de tener barco, ya que se puede embarcar en uno electrosolar (60 plazas; 10 euros adultos-5 euros niños) en el embarcadero de San Martín de Don, en el Valle de Tobalina.

La travesía contempla una hora aproximadamente de navegación en la que disfrutar de las instantáneas que regalan los paisajes que rodean el embalse, así como del vuelo de aves acuáticas y de otras más impresionantes, pues sorprender a los buitres leonados en el aire suele ser habitual en este entorno.

Miradores en Burgos para observar al ave rapaz más grande de Europa

El buitre leonado, el ave rapaz de mayor tamaño de toda Europa, ha elegido el Territorio Obarenes para anidar. Aunque esta majestuosa ave no es la única gran especie que sobrevuela estos bosques que se rompen de repente en abruptas paredes rocosas tapizadas de una vegetación impresionante.

Ampliar Observatorio de aves en Territorio Obarenes.

El águila real, el halcón peregrino y otras muchas aves se pueden ahora observar en todo su esplendor desde los seis nuevos miradores que se han dispuesto para los amantes del birdwatching y la naturaleza pura en este enclave de gran valor para los expertos en ornitología: Oña, San Zadornil, Pancorbo… son sólo algunos de los puntos a tener en cuenta para disfrutar de estos gigantes del aire.

El proyecto que recupera el entorno de la central nuclear de Garoña

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Garoña, financiado por la Unión Europea- Next Generation, es una de las iniciativas más ambiciosas que está desarrollando la Diputación de Burgos en busca de un modelo turístico basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial.

La Diputación de Burgos, a través de SODEBUR, ha logrado avanzar con paso firme en la reconversión del entorno de la antigua central nuclear de Garoña, convirtiéndolo en un modelo turístico sostenible y competitivo.

Gracias al PSTD Garoña, que afecta a 23 municipios situados en los territorios de Las Merindades y Bureba-Ebro se ha logrado recuperar el entorno de la antigua central nuclear de Garoña y convertirlo en un espacio de referencia en turismo activo, ofreciendo actividades y servicios que permiten disfrutar con calidad de un espacio natural único en España.

Temas

Naturaleza

Bosques