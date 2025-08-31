El insólito vídeo de un coche bajando por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos Los vecinos de Gumiel de Izán que presenciaron cómo un turismo bajaba por la escalinata lateral de la llamada Petra Española se quedaron atónitos

Gloria Díez Burgos Domingo, 31 de agosto 2025, 12:58 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

El sábado dejaba en el pueblo burgalés de Gumiel de Izán una imagen insólita. Algunos vecinos se quedaban atónitos al observar cómo un turismo maniobraba de manera imposible para bajar por la estrecha escalinata lateral de la iglesia de Santa María, conocida como la Petra española, en este pueblo de Burgos.

Los testigos no dudaron en grabar la escena sin dar crédito a lo que estaban presenciando. «Pero qué hace», exclama el joven que graba con su teléfono. Porque estaba viendo al turismo, que apenas cabía por la empinada escalinata, lanzarsee a bajar mientras se escucha perfectamente cómo cae de golpe en la escalera, cómo pega el parachoques en el suelo e incluso el arrastre del tubo de escape al llegar abajo.

Un testigo asegura que más tarde el vehículo estaba aparcado en la plaza después de haber ralizado la sorprendente maniobra que, a buen seguro, provocó más de un desperfecto en el turismo.

No es la primera vez que el despiste o el GPS juega una mala pasada a un conductor. En julio de 2022 la Guardia Civil investigaba a un vecino de Aranda de Duero por bajar en coche la escalinata de la iglesia de Langa de Duero, en Soria. En aquella ocasión la estampa fue muy similar a la ocurrida este fin de semana en Gumiel: un turismo bajó hasta la carretera por las escaleras del templo ante la sopresa de numerosos vecinos que no daban crédito a lo que veían.

El vídeo grabado en Gumiel de Izán ha corrido como la pólvora en redes sociales, no solo en la comarca de la Ribera del Duero, sino por toda la provincia.