El pueblo de Burgos que convertirá un edificio deshabitado en uno de usos múltiples por 320.000 euros Busto de Bureba busca empresas que adecúen el inmueble público para destinarlo a despacho, coworking y salas para los vecinos

Sara Sendino Burgos Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:35

Busto de Bureba convertirá un edificio deshabitado en un complejo municipal. Contará con despacho y varias salas multiusos, además de un espacio de coworking en el pueblo, situado a unos 61 kilómetros de Burgos.

Así lo especifica el Ayuntamiento de Busto de Bureba, un municipio que cuenta con 143 habitantes censados, en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos. En el pliego que ha publicado ofrece la obra de adecuación del edificio municipal, que cuenta con un presupuesto base de 321.144,82 euros.

Edificio que se reformará en Busto de Bureba, Burgos. Ayuntamiento de Busto de Bureba

El inmueble, situado en la plaza Mayor, número 4, se construyó en 1900 con el fin de ser una vivienda de cuatro plantas. Sin embargo, en la actualidad se encuentra «deshabitado» y «en mal estado» y el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos lo ha adquirido para convertirlo en un edificio de usos múltiples.

De vivienda a usos múltiples

Actualmente, el edificio de Busto de Bureba cuenta con cuatro plantas y entrada por dos calles: la plaza Mayor y la calle Alta. La intención de su Ayuntamiento es la de rehabilitar el espacio por dentro y crear una nueva distribución que se adecúe a sus necesidades y a las de sus vecinos.

Por ello, el Consistorio de Busto de Bureba busca una empresa que esté dispuesta a realizar esta obra y convertir la vivienda en dependencias municipales en su espacio de 110,55 metros cuadrados. Pasará a tener oficinas municipales en la planta inferior y en, las otras dos, espacios comunes, como un coworking, para los vecinos del pueblo burebano.

En esta obra se deberá mantener «la forma y altura actuales» del edificio. Sin embargo, el mismo pasará de tener cuatro a tres plantas. Además, los huecos de las ventanas se ampliarán, según el estudio publicado por el pueblo de Burgos. Para toda esta reforma, la empresa adjudicataria dispone de seis meses para realizarla.

Proyecto cofinanciado por el Ministerio

En cuanto al precio de la rehabilitación del edificio municipal de Busto de Bureba, su Ayuntamiento lo ha cifrado en 265.408,94 euros (321.144,82 euros con IVA incluido). Sin embargo, en el proyecto de obra se especifica que el 80% del coste ha sido financiado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Es decir, 212.327,152 euros sobre el precio sin IVA.

El plazo para las empresas que se quieran presentar y optar a rehabilitar el futuro edificio de usos múltiples de Busto de Bureba termina el martes 23 de septiembre. Estas podrán entregarse a través de la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos hasta ese mismo día a las 13:00 horas.