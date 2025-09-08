El patrimonio subterráneo de Burgos que se podrá explorar en realidad virtual y 360º Los reportajes de Espeleofoto permitirán visitar la Sala de las Pinturas y las Galerías de las Huellas de Ojo Guareña, habitualmente inaccesibles al público

Imagen abatida en 2D, a partir de originales en 360º tomadas en las Galerías de lasHuellas y en la Sala de las Pinturas de Ojo Guareña.

La Asociación Espeleofoto, especializada en mostrar el mundo subterráneo a través de la fotografía, vuelve a situar a la provincia de Burgos en el mapa internacional de la divulgación patrimonial.

El próximo domingo 21 de septiembre, entre las 10.30 y las 14 horas, los visitantes de la ermita de San Tirso y San Bernabé, enclavada en el complejo de Ojo Guareña, en la Merindad de Sotoscueva, podrán disfrutar de un viaje inmersivo sin precedentes por dos de los enclaves más valiosos y desconocidos de Ojo Guareña: la Sala de las Pinturas y las Galerías de las Huellas.

Se trata de un proyecto pionero que emplea fotografía y vídeo en 360º, tecnología que Espeleofoto viene desarrollando desde hace años con la colaboración de instituciones como la Junta de Castilla y León, la Federación de Espeleología y expertos como la arqueóloga Ana Isabel Ortega.

De la Geoda Gigante de Pulpí a Ojo Guareña

Desde su creación en 2009, Espeleofoto ha trabajado en cavidades y minas de España, México, Portugal, Francia e Italia. Entre sus hitos destacan el reportaje inmersivo de la Geoda Gigante de Pulpí, presentado en el congreso internacional CUEVATUR 2022, o sus proyectos inclusivos junto a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, que han acercado la espeleología a asociaciones como Aspanias Burgos.

En el caso de Ojo Guareña, el equipo obtuvo la autorización de la Junta para capturar en febrero de 2024 imágenes de la Sala Cartón y la Sala de las Pinturas, a las que se sumaron en abril de 2025 las Galerías de las Huellas y el valle ciego del río Guareña. Estos trabajos pudieron contemplarse en junio en el Museo de la Evolución Humana (MEH) y ahora, por primera vez, se mostrarán en la propia Merindad de Sotoscueva.

Asociación Espeleofoto Desde hace unos años se están centrando en reportajes inmersivos en 360º, de la mano de Sergio Laburu, tomando tanto fotografías esféricas como vídeos, que pueden visualizarse con gafas individuales de realidad virtual (VR) o en salas inmersivas con pantallas de proyección especiales para grupos. También pueden hacerse adaptaciones más sencillas para su visionado en una pantalla de ordenador, o a través de aplicaciones de telefonía móvil.

Patrimonio inaccesible, ahora al alcance de todos

El proyecto busca no solo la divulgación científica y turística, sino también la democratización del patrimonio subterráneo, acercando espacios de difícil acceso a todo tipo de públicos, incluidas personas con movilidad reducida o discapacidades.

«Gracias a la realidad virtual, cualquiera podrá recorrer virtualmente espacios que de otra forma permanecerían invisibles para el visitante», señalan desde la asociación.

Una cita para el domingo en San Bernabé

La proyección de estos reportajes inmersivos contará con el apoyo del servicio de guías del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva y de la Junta de Castilla y León. Una oportunidad única para descubrir Ojo Guareña como nunca antes se había mostrado.