El pueblo de Burgos que vende 16 parcelas para revitalizar su polígono industrial Villasante, en Merindad de Montija, quiere atraer empresas vendiendo fincas de uso industrial entre 32.000 y 52.000 euros y un compromiso de comenzar las obras en seis meses

Sara Sendino Burgos Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:52

Muchos pueblos de la provincia de Burgos pierden habitantes cada año. Sin embargo, algunos luchan por atraer nuevos vecinos y, también, nuevas empresas. Es el caso de Villasante.

Esta localidad se encuentra en Merindad de Montija, al norte de la provincia. Con este fin de aumentar su actividad económica, su Ayuntamiento se ha establecido una meta: vender 16 parcelas situadas en su polígono industrial para atraer nuevas empresas a la zona norte de Burgos.

Así lo indica el Consistorio montijano en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el Boletín Oficial de la Provincia. Se subastarán 16 parcelas de uso industrial situadas en el polígono industrial de Villasante, a escasos metros del pueblo, como se observa en este mapa:

En cuanto al pueblo de Burgos, Villasante se encuentra a menos de diez kilómetros de Espinosa de los Monteros. Además, en su polígono industrial ya existen varias empresas instaladas, como una gasolinera, un concesionario, una estación de inspección técnica de vehículos, una industria de puertas y una quesería.

Parcelas de entre 530 y 570 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Merindad de Montija, que suma 736 censados entre sus 18 pueblos, subasta estas parcelas con un único criterio: el precio más alto. Por ello, las ofertas se deberán realizar al alza sobre los precios establecidos por el Consistorio.

En cuanto al tamaño de las fincas, estas tienen una superficie de entre 530 y 570 metros cuadrados. Sin embargo, el espacio edificable se reduce hasta los 400 ó 440 metros cuadrados, dependiendo de su amplitud.

En cuanto a los precios, el Ayuntamiento del pueblo de Burgos ha estipulado que se sitúen entre los 31.999,27 euros y los 52.164,84 euros, impuestos incluidos. En esta tabla se observa una relación entre las 16 parcelas que se subastan en Villasante, su superficie y su precio:

Por otro lado, en el pliego de condiciones de la venta de las parcelas industriales, el Ayuntamiento de Merindad de Montija establece ciertas condiciones para los compradores. Por un lado, es obligatorio implantar una actividad industrial en la finca. Además, las obras deberán comenzar «en un plazo máximo de seis meses» desde que se formalice la compra.

Por último, el Consistorio del pueblo de Burgos determina que las parcelas adquiridas no se podrán «enajenar, arrendar ni gravar» en los siguientes cinco años. El plazo para poder comprar una de las fincas industriales de Villasante termina el jueves, 11 de septiembre, a las 14:00 horas.

