El pueblo de Burgos que renovará sus obsoletas redes de abastecimiento El Ayuntamiento de Sargentes, al que pertenece esta pedanía, quiere optar a ayudas para sufragar las inversiones de 67.000 euros

Julio César Rico Burgos Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La mayor parte de los pueblos de la provincia de Burgos, cometen en los últimos años obras de mejora en el abastecimiento de agua potable. Han sido muchas las localidades que han cometido estas obras, muchas ocasiones financiadas por los planes provinciales de la Diputación Provincial de Burgos y por el plan de Aguas. La red de Ayoluengo data de hace más de 40 años y se hace necesaria una intervención urgente que se llevará a cabo en dos meses por 67.000 euros.

Ayoluengo es una pedanía de Sargentes de la Lora por eso, el Ayuntamiento ha sido el encargado de solicitar un proyecto de obra para dotar a la localidad de un servicio de agua potable que evite las pérdidas de agua constantes, la disminución de la presión y el aumento de los consumos. Por ello, la idea es sustituir de manera íntegra la red de abastecimiento por tratarse de una red completamente obsoleta y ejecutada con fibrocemento.

Las obras deberán consistir en la reparación de la infraestructura de abastecimiento existente en las vías afectadas y que se encuentran en un estado pésimo, como relata la memoria. Además, a lo largo de los últimos años se han tenido que llevar a cabo gastos en concepto de reparaciones imprevistas. Los tramos que se van a cometer con este proyecto, no han sido objeto de renovación lo que deriva en averías frecuentes.

En el proyecto también se contempla la colocación de contadores en las acometidas y bocas de riego e hidrantes necesarios por normativa de seguridad contra incendios. La idea del consistorio y de la junta vecinal es optar a subvenciones que permitan al Ayuntamiento a cometer los trabajos para la renovación total de los tramos objeto de las obras.

También se contempla la colocación de contadores en las acometidas y bocas de riego e hidrantes necesarios por normativa de seguridad contra incendios.

Los trabajos que se consideran más apropiados en relación con los trabajos de renovación de la red de agua en los tramos previstos, supondrán el levantado del pavimento de hormigón existente, la ejecución de zanjas hasta la profundidad necesaria, la colocación de las nuevas tuberías de polietileno, el entronque con las acometidas existentes, con instalación de contadores, el posterior relleno de zanjas y hormigonado final.

En el ámbito de Sargentes, se planteará la renovación de todos los contadores del municipio, para adaptarlos a la tecnología metrológica actual. Como parte de su plan estratégico, el Ayuntamiento está inmerso en un proceso de transformación digital actual de lectura visual, hacia un sistema de tele lectura y recopilación de datos automatizada.

Temas

Inversiones