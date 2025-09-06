El ovni que persiguió a tres jóvenes en una comarca de Burgos

Julio César Rico Burgos Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:21 | Actualizado 09:33h. Comenta Compartir

En ocasiones tienen que pasar años, algunas veces décadas, para rescatar del baúl de los recuerdos, emociones acontecimientos extraños que han quedado ocultos por miedo a la opinión de gente que no va a entender nunca el fenómeno experimentado. Eso le pasa a nuestro protagonista, un hombre ya jubilado, apasionado del mundo de lo extraño y en concreto del fenómeno ovni. Porque él mismo experimento algo inexplicable hace varias décadas.

Aunque él mismo dio a conocer su caso en las últimas Jornadas de Misterio celebradas en Poza de la Sal, dejaremos su identidad oculta. En esa cita en la villa salinera, un centenar de personas pudieron escuchar en primera persona su testimonio sobrecogedor.

El protagonista, un hombre ya de una edad en la que el miedo hace escasa mella, aún relataba con una emoción contenida un suceso ocurrido entre Briviesca y Salas de Bureba sobre las 3.30 horas de un día de fiesta, en agosto, volviendo de la capital de la Bureba hace más de tres décadas en un Seat 1430. De repente una luz cegadora, extrañísima, les estaba siguiendo.

El hombre aseguraba: «No sé lo que era, pero encima de mí corrió más de doscientos metros». El relato le emociona: «Y ya estoy metido en un lío», reconocía al confesar su historia en las jornadas pozanas.

El miedo se apoderó de los ocupantes del coche. Nuestro protagonista su esposa y una prima carnal del hombre volvían de Briviesca por esas carreteras retorcidas e imbricadas con el paisaje de La Bureba. De repente, una enorme luz siguió al vehículo. Preso de nerviosismo, nuestro protagonista les dijo a su mujer y a la prima: «¡Cerrad, cerrad los pestillos y subid la ventana, subid la ventana!».

El hombre relata que «se puso una luz, no clara como aquella, sino más bien como ese, ese color, ese color, -señala uno amarillento brillante- y estuvo detrás de nosotros como 200 metros», explicaba con cierto nervosismo. ». No sabe cómo, ni de donde «pudo salir aquella luz», relataba.

Este hombre tiene «grabado» lo ocurrido aquella madrugada veraniega en la provincia de Burgos. Aseguraba ponerse «nervioso» al relatar los hechos «porque la gente es muy escéptica, y contarle una cosa así a una persona… hay que tener cuidado y mucho tacto.

¿Qué fue aquello?

En este tipo de fenómenos, las preguntas son muchas, y las respuestas escasas o inexistentes, porque no tenemos toda la información necesaria para darlas. ¿Se trata de una visión de un ovni? ¿Qué tipo de objeto era? ¿Qué extraños fenómenos estaban viviendo los ocupantes de aquel vehículo? ¿Qué explicación tiene la persecución?

Son muchas las interrogantes. No tiene explicación racional, de momento, este tipo de fenómenos. Pero como nuestros protagonistas, mucha gente en la provincia de Burgos ha sido testigo de fenómenos de esta naturaleza que desafían la lógica.

Sin explicación racional

Con el susto en el cuerpo, al día siguiente este hombre tenía que hacer un viaje con su hijo. Al arrancar el 1430 se dio cuenta de que aquello no funcionaba. No arrancaba, no cargaba la batería, tuve que ir a Salas a por otra». Más preguntas se agolpan… que se descargara la batería del coche… ¿fue fruto de la casualidad? ¿fue consecuencia de ese encuentro con la luz de un ovni?

La casuística demuestra que, tras un encuentro de esta dimensión, los vehículos o bien las herramientas eléctricas suelen quedar dañados. Los fallos son frecuentes después de someter al motor del coche a una radiación o a una fuerte intensidad eléctrica. El caso de este hombre no es único. En este tipo de encuentros, los fallos electromecánicos son frecuentes.

Luces en la madrugada

Casos como el descrito son abundantes en la literatura sobre ovnis en todo el mundo. En Burgos hay casos muy similares. En Burgos nos podemos remontar a las crónicas de Arriaga. El cronista de Burgos fue testigo directo de varios avistamientos extraños, desde el 27 de diciembre de 1664; pero hubo testigos desde el 20 de diciembre. Se trataba, según su testimonio de «objetos troncocónicos», con una estela de luz.

García de Quevedo recoge otro testimonio de un relator del siglo XVII, del que se desconoce el nombre, que escribe en el compendio 'Libros burgaleses de memorias y noticias' que el miércoles 15 de setiembre de 1610, «… al amanecer y reír del alba, se vio en el cielo una gran luz, a manera de un sol o cometa, muy grande, con un resplandor y claridad que parecía ser en medio del día, cuando el sol está en medio de su región».

Alerta ovni

En el capítulo 27 de esta serie de Burgos Misteriosa, contábamos el caso de un sacerdote burgalés que envió una carta al programa de Antonio José Alés, que queda reproducida en este reportaje, y que fue una de las experiencias más espectaculares de las presentadas en la Alerta Ovni del 14 de agosto de 1979.

El testimonio de este cura es impresionante. Es testigo del terror, del miedo al fenómeno y también a «qué pensará la gente», como el protagonista de la historia de Salas de Bureba; en especial, el cura, de la institución a la que representaba. Así decía el sacerdote:

«Dada mi condición de sacerdote reservo mi nombre, ya que ello pudiera originarme trastornos serios entre mis feligreses, espero que usted sabrá comprenderlo. Le expongo a continuación lo que sucedió hace hoy 26 días. Acudía a un pueblo de la provincia de Burgos a las 11:20 aproximadamente de la noche, donde debía de celebrar al día siguiente la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles.

En el camino que conduce al pueblo, generalmente, sin tránsito, sentí una luz enorme y una esplendorosa por encima de mi auto e instantáneamente, paso justo por encima un aparato gigantesco con forma de plaza de toros, ya que su tamaño sería aprox. de unos 200 mts. de diámetro, estaba lleno de ventanas y despedía rayos violetas y anaranjados, desapareció instantes después. Era impresionante.

Yo en mis 57 años de edad no había imaginado nada igual; aunque estoy delicado de salud, no vi visiones, se lo expongo a usted por si le sirve en sus investigaciones. Le adjunto un dibujo que le orientará mejor. Atentamente en Cristo Jesús».

El cura no detalla a qué localidad se dirigía, pero por los datos recabados, también está en el norte de Burgos. Historias que coinciden con otros testimonios como el ofrecido por un agente de la Guardia Civil y la persecución de una enorme luz entre Burgos y Villadiego…

Tampoco podemos olvidar la luz de Mamolar. Esta localidad burgalesa tiene incluso representado en su escudo una extrañísima luz que apareció durante mucho tiempo en lo alto de sus montes, de manera inexplicable.

No sabemos qué son esas luces… pero nos visitan con frecuencia.

