Vista de Cardeñadijo, en Burgos. Ayuntamiento de Cardeñadijo

El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos

La cantina de Cardeñadijo busca a un gerente que ofrezca este servicio al pueblo y, además, colabores con los festejos locales

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:47

En los pueblos, ir al bar es una forma más de relacionarse, de estar en contacto con los convecinos. Por estos motivos, para muchas localidades de la provincia de Burgos es indispensable que estos lugares permanezcan abiertos, dando un servicio. Es también el caso de Cardeñadijo.

Este pueblo está situado a ocho kilómetros de la capital. En la actualidad cuenta con 1.430 habitantes, puesto que muchas personas que trabajan en Burgos residen en Cardeñadijo.

Respecto a su bar, es un local de planta baja y 225 metros cuadrados ubicado en la plaza Félix Pérez y Pérez. La cantina se alquila por dos años, aunque existe la posibilidad de que el contrato se prorrogue anualmente hasta un máximo de cinco anualidades, de acuerdo con lo establecido en los pliegos, disponibles en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos.

Precio y criterios de adjudicación del bar de Cardeñadijo

El bar de Cardeñadijo se alquila por 7.200 euros al año más IVA (8.712 euros anuales). Este precio equivaldría a una renta mensual de 726 euros, aunque esta cuantía puede ser mejorada al alza. Asimismo, el importe acordado se revisará cada año conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Por otro lado, el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos ha establecido varios criterios para adjudicar este bar. El precio propuesto se valorará con hasta 60 puntos. Además, la inversión en obras valdrá hasta diez puntos y la inversión en equipamiento, lo mismo.

Por otro lado, la colaboración en festejos se premiará con hasta diez puntos. También se valorará con hasta cinco puntos la experiencia profesional y la ampliación del horario con otros cinco. En la actualidad, el bar de Cardeñadijo debe abrir todos los días del año de 9:00 a 23:00 horas.

Las ofertas para poder regentar el bar de Cardeñadijo se pueden presentar hasta el martes 23 de septiembre a las 14:00 horas. La cantina de este pueblo de Burgos no se podrá subarrendar y, además, todas las personas que quieran presentar una oferta para gestionarlo deberán abonar una garantía provisional de 600 euros.

