Bar Puzzles, en Burgos. Sara Sendino

El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos

Samuel y Omar inauguran Puzzles para ofrecer a sus clientes un ambiente distendido, dardos y consumiciones a precios económicos

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:57

«Atención, piezas por todas partes», así se presenta el nuevo bar que ha abierto en el centro de Burgos. Se trata de Puzzles, un local situado en la calle Las Tahonas, número 6.

El viernes 19 de septiembre se abría este bar de la mano de dos jóvenes emprendedores. Samuel y Omar, con experiencia previa en hostelería, se lanzan así a la aventura al montar su propio negocio en el centro de Burgos.

Nerviosos y emocionados abrían la puerta a sus primeros clientes. En Puzzles, estos jóvenes pretenden ofrecer un ambiente animado, con música y una diana, elemento importante en su local. Asimismo, defienden la idea del ocio a precios económicos. Respecto a las horas de apertura, el bar abrirá de miércoles a sábado, en horario de tardes.

El bar Puzzles se encuentra en la calle Las Tahonas, número 6, próximo al arco de San Gil, en el barrio de San Esteban. Anteriormente, el local había albergado otro bar, Alteza, conocido por los jóvenes de Burgos, sobre todo.

Este antiguo bar cerró hace años y, por eso, antes de abrir de nuevo, Samuel y Omar han puesto a punto el local con una reforma. Emprenden así estos dos jóvenes, unos «piezas» que pretenden ofrecer una original alternativa en el centro de Burgos.

