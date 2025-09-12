BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Nuevo restaurante en la zona sur de Burgos. GDH

El nuevo restaurante que abre sus puertas en Burgos

Es Osadía, un local que ofrece pinchos y raciones variados a sus clientes

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:28

Un nuevo bar restaurante abrirá sus puertas en la zona sur de Burgos. Es Osadía y ofrecerá a sus clientes bebidas, pinchos y también platos desde la calle Madrid.

Anteriormente, este local del número 41 había otro bar y restaurante. Sin embargo, dos hermanas argentinas con experiencia en la hostelería han adquirido el traspaso de este negocio del sur de Burgos.

No es el único bar de la capital que ha reabierto en las últimas semanas. A finales de agosto también recuperaba su actividad el único local hostelero de la calle La Moneda, en el centro de Burgos.

En el bar restaurante Osadía ofrecerán pinchos, además de raciones y otras viandas para los clientes. La fecha de apertura es este viernes, 12 de septiembre, a partir de las 19:00 horas. Con esta nueva apertura, la calle Madrid de Burgos recupera un restaurante en esta calle tan transitada.

