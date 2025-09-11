Un pueblo bien de interés cultural de Burgos alquila su bar por 121 euros al mes Villasandino, de 178 habitantes censados, busca gerente para ofrecer este servicio y realizar activiades sociales

Sara Sendino Burgos Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Villasandino es un pueblo con título especial, el de Bien de Interés Cultural, que ostenta desde 2021. Este municipio, que cuenta con 178 habitantes censados, ahora busca a una persona que gestione su bar municipal y ofrezca a sus vecinos actividades sociales.

El inmueble que alquila el Ayuntamiento de Villasandino se encuentra en la plaza Mayor, número 2, del pueblo de Burgos. Cuenta con un espacio para bar, así como aseos y cocina, además de un sitio para actividades culturales, según se describe en el pliego de condiciones, disponible en la sede electrónica de la localidad.

El bar de Villasandino se alquila durante dos años, aunque el contrato se podría ampliar anualmente hasta un máximo de siete anualidades. En cuanto a su precio, se alquila por 100 euros al mes, más IVA.

Es decir, la mínima cuantía es de 121 euros mensuales, aunque esta cantidad puede ser mejorada al alza. Es el mismo precio que el Ayuntamiento del pueblo de Burgos establecía la última vez que se alquiló este establecimiento hostelero, en diciembre de 2023.

Pellets e IBI gratuito

El Ayuntamiento de Villasandino ha establecido ciertos criterios para seleccionar a la persona que gestionará su bar. El precio más alto se valorará con hasta dos puntos; también la experiencia profesional contará hasta diez puntos y el compromiso de contratar una persona podrá puntuar con hasta dos puntos.

Por otro lado, el compromiso para preparar aperitivos también se valorará con hasta diez puntos y organizar actividades culturales podrá recibir hasta dos puntos. Asimismo, en el pliego de condiciones de alquiler del bar de Villasandino explica que el local no se podrá subarrendar.

Sin embargo, por otro lado, el Consistorio del pueblo de Burgos abonará los gastos de pellets y también el del IBI. Además, el horario obligatorio para el bar de Villasandino deberá ser de 10:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. En verano, el horario será de 10:30 a 23:30 horas.

El plazo para poder presentar ofertas y gestionar el bar de Villasandino termina el viernes 19 de septiembre.

Temas

Medio rural