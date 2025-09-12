BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del interior del restaurante Bocaccio 70. BC

El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional

Bocaccio 70 forma parte de los 41 locales que han sido nominados a este galardón

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:30

El restaurante recientemente inaugurado por el chef burgalés Ricardo Temiño, Bocaccio 70, ha sido nominado a Mejor Apertura en 2024 en los The Fork Awards con Mastercard. El local forma parte de los seis que han sido nominados en Castilla y León, la comunidad con más lugares con este reconocimiento a nivel nacional junto con la Comunidad Valenciana. En total, 41 de estos restaurantes competirán por el premio.

La selección de estos locales se ha llevado a cabo por un jurado conformado por un total de 58 chefs españoles, entre los que destacan figuras como Martín Berasategui, Dabiz Muñoz o los hermanos Torres. Concretamente, dos de ellos han recomendado el local de Burgos: Alvar Hinojal, que ostenta un Sol de la Guía Repsol y dos Estrellas Michelin, e Ignacio Solana, que también ha sido premiado con dos soles y una estrella. El restaurante burgalés es uno de los pocos reconocidos por dos o más chefs del listado de nominados.

La base para la celebración de este premio es «celebrar y apoyar una hostelería cada vez más consciente, innovadora y arraigada a lo local, al mismo tiempo que impulsar el crecimiento de nuevos proyectos emprendedores en la industria de la restauración», tal y como afirman los organizadores.

Desde el pasado domingo 8 de septiembre hasta el próximo 19 de octubre, los usuarios podrán votar a sus aperturas favoritas entre la selección realizada por el jurado, a través de la página web oficial del certamen.

