Fachada del bar Moeda en la calle Moneda de Burgos. A.P.M.

Reabre el único bar de una céntrica calle de Burgos

Desde el cierre del establecimiento a finales del mes de mayo, la calle Moneda del centro de la ciudad, no tenía ningún local de hostelería entre varias tiendas. La situación ha cambiado

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:22

El único bar de la calle Moneda, en el centro de la ciudad de Burgos, ha reabierto sus puertas con un nuevo gerente. Lo singular de esta situación es que esta céntrica calle, con varias tiendas y comercios, no tiene ningún local de hostelería más.

Tras el cierre del bar Moeda a finales del mes de mayo, no era posible tomar nada aquí. Mari y Goyo, los anteriores gestores, cerraron las puertas de su negocio tras una década detrás de la barra. Aunque no ha sido fácil, un interesado se ha quedado con el negocio y ya ha reabierto sus puertas en Burgos.

Tras unos meses de cambios y puesta a punto, el bar Moeda ha reabierto sus puertas en el centro de Burgos, dotando a una calle comercial de, al menos, un negocio de hostelería. Se trata de un bar-cafetería ubicado en el número 12 de esta zona.

La situación no es nueva, lleva años así, con cierre de negocios de hostelería en esta calle, pero los vecinos veteranos de la zona evidencian que no siempre fue así. En esta calle llegaron a confluir varios bares y cafeterías. Lejos de suponer competencia, el anterior gerente del Moeda comentaba que eso incitaba a la gente a frecuentar la zona y ayudaba al consumo en todos los negocios.

