La conocida cadena de comida rápida que abrirá un nuevo restaurante en el centro de Burgos La cadena estadounidense de pollo frito, Popeyes llegará a la plaza de Mío Cid, aunque las obras aún no han comenzado y en el interior aún se conservan restos de la tienda de ropa Benetton

Burgos se prepara para recibir una nueva propuesta gastronómica internacional. La cadena estadounidense Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., especializada en pollo frito al estilo de Luisiana, abrirá próximamente un establecimiento en pleno centro de la ciudad.

Aunque la fecha exacta de inauguración aún no se ha confirmado, se sabe que el local requerirá una importante reforma, ya que hasta hace pocos meses albergaba una tienda de ropa de la firma italiana Benetton.

Anterior vida

Benetton cerró sus puertas el pasado 20 de febrero de 2025, poniendo fin a más de tres décadas de presencia en la capital burgalesa. La marca, fundada en 1966, inició su expansión internacional en los años 70 y llegó a Burgos en la calle San Juan, donde inicialmente se especializó en moda para adultos y posteriormente para niños. Con el tiempo, el negocio para mayores se trasladó a la plaza Mayor, hasta que ambas secciones, niños y adultos, se unificaron en la plaza de Mío Cid, en un local más amplio.

Desde esta ubicación emblemática, Benetton ofreció moda y complementos tanto para burgaleses como para visitantes, hasta su cierre definitivo a principios de este año.

Sin rastro del comienzo de las obras

Por el momento, las obras para convertir el local en un restaurante Popeyes todavía no han comenzado. A través de los escaparates aún es posible ver cajas, bolsas y carteles de Benetton, así como la señalización de los probadores, un recordatorio del pasado comercial del espacio que pronto cambiará de rumbo.

Ampliar Interior del local ubicado en la plaza Mío Cid de Burgos NSU

La llegada de Popeyes a este céntrico enclave de Burgos supondrá un cambio notable en la fisonomía comercial de la zona. Fundada en 1972 en Luisiana y con sede actual en Miami, la cadena cuenta con una amplia red internacional y es conocida por sus recetas de pollo frito con un característico toque de especias cajún.

Los burgaleses esperan que tarde o temprano comiencen las obras de acondicionamiento del local, adaptándolo a los estándares de la marca. La apertura marcará la primera incursión de Popeyes en la ciudad, ampliando así la oferta de restauración rápida en la capital burgalesa y sumándose a la creciente presencia de cadenas internacionales en el centro urbano.

