La alcaldesa ha visitado las obras con Carolina Álvarez y Juan Manuel Manso. JCR

Las obras para acabar con las grietas de Villatoro han de terminar el 1 de abril

Esta fecha es la marcada en el calendario por el Ayuntamiento de Burgos con la esperanza de que esta actuación sirva para que no vuelvan a aparecer los problemas de agrietamientos en las calles y en las casas de este barrio

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:34

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha puesto como fecha límite para el fin de las obras del arroyo de Villatoro el 1 de abril. La regidora ha visitado este jueves el inicio de las actuaciones para poner fin al problema de las grietas en el barrio de Villatoro, junto con el presidente de la Gerencia de Urbanismo y vicealcalde, Juan Manuel Manso, técnicos del Ayuntamiento y de la empresa Herrero Temiño, que realiza esta obra

Una obra que empieza con un año de retraso, ya que estaba previsto que diera comienzo el pasado 1 de agosto, pero de 2024. Sin embargo, unas horas antes de que diese comienzo, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) denegaba el permiso al Ayuntamiento para el inicio de la actuación. Finalmente, en abril de este año, como ha recordado Ayala, la CHD autorizaba el proyecto de captación del estudio hidrológico.

La regidora ha explicado que las obras van a consistir en el encauzamiento e impermeabilización del cauce del arroyo de Villatoro. Posteriormente se realizará una «obra de drenaje» y se realizará un «inventario detallado de los daños estructurales» que se han producido por los movimientos del terreno.

En una siguiente fase se realizará el «seguimiento de los movimientos del agua subterránea» y se darán unas directrices para caracterizar el problema y «ver el planteamiento final de soluciones». Una vez que termine toda la obra habrá tres años de seguimiento para comprobar cómo se comporta la actuación realizada. El proyecto tiene un presupuesto de 832.000 euros entre la obra, la consultoría y la dirección facultativa.

Según explicado Ayala, el Ayuntamiento de Burgos tiene la autorización de la Junta de Castilla y León para realizar la obra en un determinado plazo desde la aprobación de la CHD. El pasado 4 de agosto se firmó el acta de levantamiento de la suspensión temporal parcial de la obra y se reanudaron los trabajos, que durarán cuatro meses. En ese tiempo será imposible terminar la obra, por lo que el Consistorio ha solicitado una prórroga de tres meses a la Junta de Castilla y León, que termina el 1 de abril de 2026.

Aún con la realización de estas obras, Ayala ha explicado que no se garantiza que sea la solución final a todo este problema, pero sí es poner los primeros miembros para solucionarlo. Y es que los problemas de embalsamiento de agua subterráneas son endémicos en este barrio burgalés.

