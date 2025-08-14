El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado Se presumía que era una obra sencilla, barata y de corta duración. Uno de los dos carriles de acceso a la rotonda de la avenida de la Constitución sigue sin poder usarse por fallos de la junta de dilatación

Esta zona de acceso a Burgos por el barrio de Capiscol parece maldita. No hay obra que se proyecte en este lugar que no sufra retrasos, complicaciones y tarde años en llevarse a cabo. Ocurre como con el centro de Salud del Silo o, unos kilómetros más adelante, el Parque Tecnológico. En esta ocasión se trata del puente del Bulevar.

El Ayuntamiento de Burgos ha sacado concurso el proyecto de reparación de la junta de dilatación del puente sobre el río Arlanzón, que lleva dos años y medio cortado al tráfico en uno de sus carriles en el sentido hacia la calle Vitoria.

Las obras van a consistir en el desmontaje de la junta de dilatación deteriorada y su sustitución por una nueva de carácter transversal que permita todos los movimientos en esos dos carriles de circulación. El puente cuenta con dos calzadas de 7,50 metros, una por cada sentido de la circulación.

El primer contrato de redacción para la reparación de la junta de dilatación se produjo el 25 de abril de 2024 a la empresa Gpyo Innova, con un plazo de ejecución de tres meses. Sin embargo, solo un mes y medio más tarde, esta mercantil presentó una nota técnica en la que exponía varias razones por las cuales el Ayuntamiento debió de hacer previamente un seguimiento de los movimientos y giros de la junta de dilatación a reparar. Finalmente, la empresa renunció la redacción del proyecto.

Por este motivo, al final del verano, Vías Públicas presentó un informe técnico por el cual se especificaba que la reparación se realizaría al menos dos años con las peticiones de esa mercantil.

Todo ello para reparar un elemento estructural al que se le suele atribuir a una vida útil de cinco años. Por ello, el Ayuntamiento de Burgos propuso la redacción del proyecto al siguiente contratista, EIC Estudio de Ingeniería Civil.

El proceso constructivo y de reparación prevé la retirada de la actual junta de dilatación en mal estado, cortando previamente el pavimento y eliminando cualquier resto de sus anclajes. Posteriormente, y tras el fresado de la capa de rodadura de las calzadas se colocará la junta de dilatación proyectada. Se terminará con la pintura de marcas viales.

Dadas las características de los trabajos a llevar a cabo en la obra, se propone un plazo de ejecución de dos meses, siempre y cuando acompañe el tiempo. El coste de esa obra se estima en 119.168,57 euros.

