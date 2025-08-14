«Nuestros hijos no están seguros»: vecinos de Burgos denuncian el deterioro y abandono de un parque infantil Familias del barrio de San Agustín alertan del mal estado de las instalaciones, con juegos rotos, hierros a la vista y riesgo para la seguridad de los niños

Las familias del entorno de la plaza Doctor Emilio Giménez Heras, en Burgos capital, han alzado la voz para denunciar el grave deterioro del parque infantil situado en esta céntrica zona de la ciudad. A través de mensajes enviados al Ayuntamiento y peticiones públicas, los vecinos advierten del riesgo real que suponen las actuales condiciones del parque para la seguridad de los niños que juegan allí a diario.

«Estoy intentando avisar al Ayuntamiento del estado del parque a través de su página web, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta», señala una madre preocupada. «El parque está en un estado deplorable, cualquier bebé podría caer encima de uno de los hierros que hay en el suelo a la vista o caerse desde el balancín, que está completamente desencajado». Esta denuncia no es aislada: varias familias han expresado situaciones similares.

Inseguridad y abandono en una zona muy transitada

El parque infantil, que diariamente acoge a decenas de niños, presenta múltiples deficiencias que, según denuncian los vecinos, no pueden seguir siendo ignoradas. Entre los problemas más graves se encuentran un balancín inestable, piezas metálicas expuestas en el suelo y la imposibilidad de acceder al tobogán de forma autónoma, lo que limita su uso para niños pequeños o con menor movilidad. A esto se suma un columpio suelto que ha quedado inutilizable, agravando aún más la situación de abandono que perciben las familias de esta zona de Burgos.

Además, varias cuerdas de la estructura de escalada, el popular juego de «la telaraña», están rotas, dificultando el ascenso seguro a otro de los toboganes. También preocupa el desgaste generalizado de las superficies de madera en muchas zonas, las tablas están astilladas o parcialmente desprendidas, exponiendo a los menores al riesgo de cortes o heridas al entrar en contacto con fragmentos sueltos mientras juegan.

«Los parques son lugares de juego, pero también de socialización y desarrollo para nuestros hijos», apunta otro vecino. «Es incomprensible que un espacio tan esencial esté en este estado. No estamos hablando de lujos ni de grandes obras, solo de lo mínimo, que sea seguro».

Más allá del evidente riesgo físico, los vecinos denuncian también una sensación de abandono institucional. «Los proyectos multimillonarios están muy bien, pero no hay que olvidarse de cuidar lo más básico», señalan. «Esto no es una queja puntual, es un llamado colectivo para que se actúe con responsabilidad».

Desplazamiento a otros parques

Los vecinos del barrio de San Agustín, una urbanización situada junto al centro cívico, el parque y el centro de salud que llevan el mismo nombre, se han visto obligados a buscar alternativas para que sus hijos puedan jugar con seguridad. Ante el deterioro del parque infantil de la plaza Doctor Emilio Giménez Heras, muchos residentes habituales han optado por desplazarse a otras zonas de juego más seguras.

«Siempre hemos venido a este parque, pero cada día está peor y no vemos ninguna mejora», lamenta una vecina. Para muchas familias, tener que abandonar el que ha sido durante mucho tiempo su espacio de ocio habitual representa una decisión dolorosa. «Veníamos todos los días, pero ya no se puede», concluye con resignación una madre afectada.

Una petición de respuesta municipal

Los residentes han comenzado a organizarse para dar mayor visibilidad al problema, compartiendo imágenes del parque y dando a conocer la decadencia de dicha zona infantil. Algunos ya han remitido escritos formales al Ayuntamiento, solicitando una revisión urgente del parque y su rehabilitación.

Consideran que la situación podría resolverse con una intervención relativamente sencilla, reforzar o sustituir los juegos deteriorados, asegurar el suelo, retirar elementos peligrosos y garantizar la accesibilidad mínima de este parque de Burgos.

Además, piden mayor frecuencia en las revisiones técnicas y de mantenimiento, así como una vía más directa de comunicación entre los ciudadanos y los servicios municipales responsables de las áreas infantiles.

