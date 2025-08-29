La nueva heladería de Burgos que ofrece recetas artesanas con sabor a Italia El burgalés Jaime Carazo inauguraba el pasado día 7 de agosto la heladería Gesto en la calle de la Paloma con los sabores autóctonos de Burgos, el arte del autor y la técnica italiana

Jaime Carazo es un joven burgalés entusiasta del emprendimiento. Su afán, por crear algo nuevo y por ofrecerlo a Burgos se ha traducido en la apertura de una heladería en la calle de la Paloma, que ya está haciendo las delicias de burgaleses y de foráneos. El nombre del establecimiento lo dice todo, 'Gesto', un guiño a esa diferencia que está en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en lo cotidiano de cada día hecho arte.

El lugar en el que ha establecido su negocio es un punto estratégico de la ciudad; a muy pocos metros de la Catedral, muy cerca de la plaza Mayor, en el centro neurálgico turístico y comercial de la ciudad. Por eso cree que Burgos «necesitaba ese Gesto que ya tiene». Y con éxito porque las primeras críticas son muy positivas.

La acogida «ha superado todo lo que nos podíamos imaginar», aseguraba Carazo y aunque con alguna dificultad, por la avalancha de clientes, «todo ha salido a pedir de boca»; por eso la palabra del emprendedor solo puede ser «gracias»; han sido muchos días y muchas horas cada día de trabajo «e ilusión».

Elegir el lugar fue el primer acierto de este burgalés de 33 años. Estar a escasos 100 metros de la Catedral, una zona comercial y de terraceo… una vida que fluye y un aliciente, pero también es «un reto y es una ilusión». Fueron cinco meses de obras, en el local de la calle de la Paloma, y de un intenso trajín para adquirir toda la maquinaria para producir los mejores helados de Europa.

Pero también fueron muchos los meses de formación que Carazo ha tenido en sus viajes por Europa y por España. Él ya ha trabajado sobre este negocio, en otros lugares, como en Santander, donde ha aprendido técnicas novedosas, o en Italia, de donde toma sus referencias.

El artesano burgalés es un «apasionado de los helados» y se conoce las mejores heladerías de España y casi de Europa. Se dio cuenta de que en la ciudad faltaba un helado «artesano, más cuidado y sobre todo con receta italiana, más cremosa, más como la receta original».

Se ha recorrido los mejores obradores en España para sacar su particular helado. Ha tenido como guía, más allá de los maestros italianos al zarautzarra Carlos Arribas, el capitán del primer equipo español de la Copa del Mundo del Helado en Rimini (Italia) en 2008; pero el secreto está en «la calidad del producto» que es la «mejor» que tiene al alcance de la mano. «Y los productos locales», ha enfatizado.

Por eso, el local es mucho más que un lugar de venta. Es un lugar de creación, de experimentar con sabores, colores y olores, y, sobre todo un lugar donde la amabilidad, el servicio y la cercanía son los gestos que Jaime Carazo ofrece burgaleses y foráneos que se acercan hasta su negocio.

Ha querido utilizar una figura emblemática de la ciudad, como es el gato del antiguo Teatro Avenida para dar la bienvenida y como emblema de la tienda, un «diseño de Manu Arza», ha explicado.

Aquel gato Félix, que sostenía tres globos, que en realidad eran tres ojos de buey las ventanas del propio teatro ya desaparecido. Esa alegoría del gato Félix está presenté en cada rincón. Como lo está el característico color rojo carmesí que adorna en tonos finos todo el local.

Entrar en la heladería gesto es una experiencia que va más allá del sabor. Porque es reencontrarse con una esencia burgalesa, transformada en una delicia que degustar tranquilamente delante de la Catedral o en cualquier banco de la ciudad con vistas al horizonte.

Más sorpresas

El local que acaba de abrir Jaime Carazo en Burgos no solo es un lugar donde se despachan los helados mejores de toda la ciudad, sino que se quiere convertir en un espacio cultural y de creación más allá de la gastronomía.

Varios grupos locales -ya lo hizo El Nido en la inauguración el pasado día 7 de agosto- van a realizar creaciones musicales, artísticas y de todo tipo, aprovechando el local y la nueva perspectiva. Helados en comunión con la música, el arte y cualquier otra creación.

