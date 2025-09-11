Un centenar de voluntarios construyen la Catedral de Burgos en versión cartón Esta actividad se enmarca dentro del proyecto de Capitalidad Cultural Europea Burgos 2031

El objetivo de crear una réplica de la catedral de Burgos con cajas de cartón está conseguido. Dos semanas de trabajo de un centenar de voluntarios, fundamentalmente de la Federación de Peñas de Burgos, ha elaborado en uno de los muelles del Fórum Evolución sobre un proyecto de Olivier Grossetêt para recrear la seo, que ha quedado expuesta en el paseo Sierra de Atapuerca.

La burgalesa Cristina Izquierdo, una de las impulsoras de este proyecto, se ha traído a Burgos a Olivier Grossetêt para dirigir este proyecto efímero que se enmarca en el festival EnClave de Calle de este año. Izquierdo ya impulsó hace apenas una semana en Covarrubias el proyecto de construcción de un puente con el mismo material y con los mismos voluntarios que ahora están trabajando en este proyecto de Burgos ciudad.

Los voluntarios que trabajan en este proyecto han realizado una réplica de la Catedral de Burgos. Para ello han utilizado un material similar a las cajas de cartón, que cede la empresa burgalesa Smurfit Westrock. Son un total de 3.000 cajas con un peso de un kilogramo por cada caja; es decir, una Catedral de tres toneladas que va a quedar expuesta frente al Fórum Evolución este viernes y que morirá derruida el próximo domingo.

La alcaldesa de Burgos, que visitó el martes pasado los trabajos de este puente efímero, destacaba la importancia que tiene esta actividad como eje del festival EnClave de Calle y como referente para aspirar a ser capital de la cultura 2031.

Si la colocación es este jueves, durante el EnClave, el día 13, se van a llevar a cabo propuestas teatrales teniendo como referencia los tres patrimonios de la Humanidad con los que cuenta la ciudad. El paseo de la Sierra de Atapuerca es el epicentro de los tres, con los yacimientos representados en el Museo y el Centro Nacional de la Evolución Humana, el Camino de Santiago y la Catedral de Burgos.

Las propuestas teatrales de Arawaque y Bambalúa serán a las 20:00 horas del día 13 sábado. Y el domingo 14 se procederá a la deconstrucción de la Catedral con el cierre del EnClave de este año.

