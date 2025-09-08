La exposición más íntima sobre Miguel Delibes que ya se puede visitar en Burgos Una muestra diseñada con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de la esposa de Miguel Delibes, Ángeles de Castro

La sala Círculo Solidario de Fundación Círculo acoge desde este lunes y y hasta el 17 de octubre la muestra 'Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes'. Después de su inauguración en Valladolid el pasado año, Burgos será la primera ciudad que acoja esta exposición diseñada por la Fundación Miguel Delibes, que realiza un homenaje a Ángeles de Castro, esposa del escritor.

Una propuesta que realiza un recorrido por la vida de ambos a través de imágenes, documentos y objetos personales del matrimonio, dando testimonio de la influencia fundamental de Ángeles en toda la trayectoria vital y literaria de Delibes, donde los recuerdos ligados a nuestra provincia están presentes.

'Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes' llega a Burgos, de la mano de Fundación Círculo y Fundación Miguel Delibes. Una muestra diseñada con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Ángeles de Castro, la esposa de Miguel Delibes, que se pudo ver por primera vez el pasado año en la sala de exposiciones de la Oficina Municipal de Turismo de Valladolid, con fondos, que, en su mayoría, pertenecen al archivo personal del escritor como parte del legado que custodia la fundación vallisoletana. La propuesta tiene como base de fotografías originales, objetos y libros que muestran al visitante la vida más personal del autor.

La exposición lleva por nombre 'Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes', como un guiño a la dedicatoria que el propio autor hizo a su mujer en la novela 'Diario de un emigrante'. Precisamente, es otra de sus dedicatorias la que encabeza la muestra que resume el hilo conductor de toda la propuesta: «A la mujer que más influyó en la vida de un hombre, con el cariño sin límites de su marido».

También se expone el origina de 'Miguel. 25 de mayo de 1946', que es, además, el punto de partida de un recorrido que nos lleva a continuación, a una sencilla infografía por la «línea de vida» de Ángeles, dando paso a una serie de 36 fotografías, retratos y paneles que están dispuestos de manera cronológica y sirven para ilustrar algunos de los momentos vitales más importantes de Ángeles.

Acompañan a las imágenes, en la mayoría de los casos, textos del propio Miguel Delibes que evidencian hasta que punto el autor era plenamente consciente del apoyo y la influencia que Ángeles tuvo en todos los aspectos de su vida, sin excluir lo literario. Burgos está presente en esta memoria familiar y personal, ya que Sedano forma parte del recorrido vital de ambos. Una localidad que marcó su vida tanto en lo personal, como en su obra. «Yo me enamoré de Sedano casi al mismo tiempo que de mi mujer», señaló Delibes.

Ampliar Imagen de Delibes con su esposa.

La exposición cuenta con algunos objetos personales del matrimonio, como la pequeña biblioteca que fueron conformando juntos desde la etapa de su noviazgo, incluyendo algunas de las dedicatorias que mutuamente se hacían al adquirir los libros; la máquina de escribir que de manera casi premonitoria le regaló Ángeles a Miguel con motivo de la pedida de mano, (él le obsequió a ella una bicicleta), o algunas de las cartas de condolencia que Delibes recibió al momento del fallecimiento de Ángeles, las cuales no hacen, sino reforzar la imagen que la muestra aporta de ella.

La parte final de la exposición está dedicada a la novela 'Señora de rojo sobre fondo gris', escrita por Delibes 17 años después del fallecimiento de Ángeles, a lo largo de la cual le rinde un sentido y poco disimulado tributo. Se muestran diferentes ediciones y traducciones de la novela, algunos comentarios de otros autores a la novela y también el cartel de la adaptación teatral que hasta hace poco más de un año se mantuvo sobre las tablas de los teatros españoles de la mano del actor José Sacristán.

Actividad complementaria

Coincidiendo con la presencia de la muestra en Burgos el miércoles, 1 de octubre, a las 20 horas en el salón de actos de plaza de España, 3, tendrá lugar una charla coloquio de Elisa Delibes de Castro que llevará por título 'Semblanza de Miguel Delibes', a lo largo de la cuál la hija del escritor, que convivió con él «desde que ella nació hasta que él falleció», compartirá una emotiva visión personal de su padre con algunas referencias específicas a la figura de su madre.