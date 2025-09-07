BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La historiadora del arte Elena Rodríguez explica cómo aprendían los pintores hasta el siglo XVI.
La historiadora del arte Elena Rodríguez explica cómo aprendían los pintores hasta el siglo XVI.
Con mucho arte

La vuelta al cole de los pintores: cómo se aprendía hasta el siglo XVI

La historiadora del arte Elena Rodríguez explica qué eran los gremios y qué niveles había dentro de cada taller entre el siglo XI y el XVI

Elena Rodríguez

Burgos

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:58

La vueltla al cole es una buena excusa para recordar cómo funcionaban los talleres de pintura antes de que se creara la Academia en el silgo XVI. En aquellos años los oficios, también el de pintor, se organizaba a través del gremio.

El gremio era una asociación entre personas del mismo oficio y el que establecía quién podía tener un taller y quién no. En el taller había oficiales, el maestro o dueño del taller y los aprendices. Estos eran niños que entraban a aprender el oficio desde pequeños. Este sistema y los gremios se dio entre el siglo XI y XVI, año en el que apareció la Academia y todo se profesionalizó y se institucionalizó.

Los aprendicecs de pintores, por ejemplo, limpiaban y disponían los utensilios en el taller y se encargaban de que todo estuviese en orden. No hay unos años establecidos pero normalmente estaban entre cinco y diez años en el puesto de aprendices. Dependía del oficio y del maestro.

Se pasaba a ser oficial a continuación, el que elegía el propio maestro y el oficial es el que enseñaba a los aprendices y hacía lo que decía su superior, era una suerte de encargado.

Pero para llegar a ser maestro había que hacer un examen que realizaba el propio gremio. Desde que uno entraba como aprendiz hasta que llegaba a maestro podían pasar de 15 a 20 años.

