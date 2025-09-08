El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025 Aunque el Ayuntamiento cuenta ya con el beneplácito de la Junta, el edil de Comercio, César Barriada, eludió dar a conocer cuándo se implementarán

El Ayuntamiento de Burgos sigue dando los pasos necesarios para contratar la plataforma digital para la venta a la ciudadanía de los bonos al consumo. En el pleno desde este pasado viernes, el concejal de Comercio, Cesar Barriada, explicaba a una pregunta en el pleno del edil del PSOE Julián Vesga, que la Junta de Castilla y León ha «emitido los informes correspondientes para que los técnicos preparen los pliegos y sigan su proceso administrativo».

A la pregunta de «en qué estado se encontraba la tramitación para contratar el servicio de gestión integral de la plataforma digital» para la compra de los bonos al consumo de este año 2025, el edil del PP informaba de que el Ayuntamiento había reclamado los «permisos a la Junta de Castilla y León, la petición, los informes requeridos y se han obtenido ya los informes».

Barriada recordaba que el expediente se había iniciado con tiempo nada más tener aprobado el presupuesto y la modificación presupuestaria, en la que se incluían esta partida, dirigida a los bonos al consumo para este año 2025. Sin embargo, Barriada, preguntado por el cronograma, aseguraba que todavía no están trabajando en este tema, con lo que comerciantes y usuarios aún desconocen qué calendario tendrán este año.

Exigencia de Vox

La puesta en marcha de estos bonos al consumo fue una de las exigencias de Vox para dar su aprobación a la última modificación presupuestaria. Y es que el equipo de Gobierno no se planteó en su presupuesto para este ejercicio contemplar partidas destinadas a este fin.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Burgos, César Barrida, aseguraba a comienzos de este año, que el equipo de Gobierno estudiaba otras fórmulas para potenciar el comercio de proximidad.

Sin embargo, la exigencia del partido de Abascal en la negociación de la modificación presupuestaria llevó a incluir la partida correspondiente para el implementación de este servicio.

