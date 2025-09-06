BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Anuncio de asamblea junto a una puerta vandalizada en San Francisco. JCR

El Casco Alto reúne el lunes a sus vecinos para forzar al Ayuntamiento de Burgos a actuar en el barrio

Los problemas de accesibilidad para personas mayores son graves. A ello se une la proliferación del vandalismo, el botellón y el peligro del fuego en las laderas de los cerros del Castillo y San Miguel

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:19

Bajo el lema 'El Casco Alto no se calla' esta asociación de vecinos ha organizado una asamblea este lunes para abordar los problemas que casi de manera endémica sufre esta zona de la ciudad. Problemas que se centran en la «inaccesibilidad de muchas calles, la falta de aparcamiento, el vandalismo, la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones, los incendios que se han producido en la parte baja del cerro de San Miguel este verano, el botellón o el abandono urbanístico», aseguran. La cita será a las 19.00 horas en el bar flor de Escocia en la entrada por plaza huerto del Rey, el lunes 8 de septiembre.

La vecindad de esta zona alta de la ciudad ha demandado en números ocasiones un canal de comunicación más directo con el Ayuntamiento de Burgos. Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta este barrio es la falta de una accesibilidad a determinadas calles y las fuertes pendientes en algunas vías que obligan, o bien a tomar otra alternativa, haciendo imposible la llegada a las calles o hacer un sobre esfuerzo a personas de edad.

Desde hace años se ha reclamado la mejora de la accesibilidad en la calle subidas San Miguel. Toda esta zona cuenta con población envejecida a la que le cuesta un mundo llegar hasta sus hogares. Lo mismo ocurre en el Camino del Gallego, que comunica la calle San Francisco con Eras de San Francisco.

Botellón y fuego

También se ha reclamado en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento de Burgos opte por realizar aparcamiento para el vecindario que de momento no termina de arrancar. Y el problema del botellón que ha crecido a lo largo de los últimos años y que incluso haya llegado a provocar fuegos en las laderas del Cerro del Castillo, y del Cerro de San Miguel, con el consiguiente peligro a las viviendas de la zona más cercana, las de las calles Eras de San Francisco y Felipe de Abajo.

Todas estas consideraciones concluyen en que hay una evidente falta de intervención urbanística en la zona turística más importante de la ciudad. Afecta a todo el entorno de la Catedral y su zona de amortiguamiento; y a los barrios de residentes en los que se concentra una población de mayor edad. Las asociaciones de vecinos que trabajan en el casco histórico, reclaman una atención especial porque es la zona que tiene más desgaste.

Los vecinos lamentan que toda la zona centro esté vandalizada, con pinturas en las puertas de los garajes, en las fachadas o en las puertas de las viviendas. Todo eso unido a la dificultad para vivir en esta zona, puede provocar en un futuro cercano que todos los vecinos mayores con dificultades de movilidad acaben por marcharse del barrio y que sea colonizado por pisos turísticos.

