Hospital Divino Valles. BC

La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos

A un año de la puesta en marcha de la Facultad de Medicina, el proyecto de obra deberá estar listo a finales de este mes de septiembre

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:23

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García afirma que la entidad educativa «está abierta la colaboración público privada» con asociaciones empresas y otras entidades en todos los ámbitos «científicos y tecnológicos» para el desarrollo y potenciación de la Facultad de Medicina.

Así lo subrayaba durante la inauguración de la UBU Party hace pocos días. El próximo año, por estas fechas, la Universidad de Burgos, acogerá a los primeros alumnos de la primera promoción de los estudios de medicina recientemente aprobados por la Junta de Castilla y León.

Precisamente, todo lo que está relacionado con el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial y de esta temática «está muy en relación con los estudios» de la Universidad de Burgos, en Ingeniería de la Salud, muy vinculado a este tipo de ramas, subrayaba García.

La intención de la Universidad de Burgos es que en un futuro no lejano el desarrollo de estas tecnologías, asista a la clínica en el entorno médico y de cuidados.

Por lo que respecta a la ubicación de la Facultad de Medicina en las plantas 5,6,7 y 8 y el sótano del Hospital Divino Valles, del Complejo Hospitalario Universitario de Burgos, avanzan a buen ritmo. En la actualidad se está redactando el proyecto, y en septiembre de 2026 empezará con la primera promoción, ha subrayado García.

Como ya adelantó Burgosconecta en junio, la Facultad de Medicina estará ubicada en cuatro plantas de 1.200 metros cuadrados cada una de ellas y en un sótano del hospital Divino Valles. Para ello, tiene que adecuar los espacios del recinto.

Lo hará en dos fases para que en septiembre de 2026 pueda comenzar la docencia, tal y como tiene previsto. La obra empezará a finales de este año 2025 o inicios de 2026.

Por el momento la institución universitaria ha licitado la redacción de proyecto de ejecución, dirección de obras, dirección de ejecución, coordinación de seguridad y documento de inspección técnica del edificio para el acondicionamiento por 452.188,79 euros. El proyecto de obra deberá estar listo a finales de este mes de septiembre.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió en la inauguración del curso académico de la UBU en 2024 a implantar esta titulación en Burgos y en León en 2026. En Burgos también se implementará Matemáticas.

