La marcha de las cigüeñas permite retomar las obras de en las ruinas del monasterio de San Francisco Se van a acometer trabajos de plantación de vegetación autónoma en los montículos, norte y sur del antiguo Cenobio de la calle San Francisco, una vez las cigüeñas han empezado la migración

Julio César Rico Burgos Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:33

Después de varios meses paradas las actuaciones por la nidificación de las cigüeñas, el Ayuntamiento de Burgos ha retomado las obras de adecuación de los jardines exteriores del antiguo monasterio de San Francisco. Este lunes, los operarios empezaron las primeras tareas de retirada de la maleza en el lado sur de las antiguas ruinas. También el recorte y mejora de los arbustos de la parte norte del monasterio.

Según ha explicado el concejal de Patrimonio y Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, también se va a proceder a «una limpieza interior», que complemente la ya se hizo hace un par de meses «para retirar la maleza y las hierbas que han crecido entre el enlosado».

La actuación que está prevista en estos laterales es la instalación de un muro vegetal y la siembra en el talud de contención en la cimentación del monasterio. Es un muro vegetal de contención mediante piezas prefabricadas horizontales y lecho de grava, que sustenten las tierras del talud que soporta en las ruinas del antiguo monasterio.

En una segunda actuación se llevarán a cabo tareas de siembra de plantas autóctonas de bajo mantenimiento, se enfoscará y pintará el muro de apoyo existente. Las actuaciones las lleva a cabo la empresa, Construcción, Arte y Restauración. Garsan por un coste total de 42.229 euros, a través de un contrato menor. El proyecto de restauración estima la colocación de los talud es de perímetro a ambos lados, con ajardinamiento con vegetación, tapizado, para una mejora a estética.

Ampliar Actuaciones en el talud sur. JCR

Como ha explicado Manzanedo, el Ayuntamiento ha tenido que esperar hasta que las cigüeñas hayan emigrado para acometer esta actuación que también tendrá su continuación en el interior del recinto. Las abundantes lluvias de la primavera y el calor del verano habían producido una explosión de la vegetación, tanto de la norte, como del sur del monasterio.

Las últimas actuaciones en el monasterio tuvieron lugar el invierno pasado, cuando se llevó a cabo el solado interior y la iluminación, a través de focos LED, de las exteriores del las ruinas. Quedará pendiente, una vez terminadas estas obras, las mejoras que aconsejaba el proyecto en cuanto a los diseños del cruce con la calle San Francisco,y algunos elementos podotáctiles que se podrían instalar para mejorar la accesibilidad de personas invidentes, así como limitar el aparcamiento en la zona más cercana a la pared sur.

Las obras de restauración las llevaba a cabo hace dos años la empresa Aibur. El año pasado por estas fechas operarios de la empresa retiraban toda la maleza de las fachadas y limpian el interior del recinto. También abría una puerta nueva por la calle San Francisco y se reabría el hueco próximo a la esquina cerrado desde 1996.

Otra obra que se ha realizado en los últimos años en estas ruinas es la colocación del nuevo nido de la cigüeña. En lo alto de la pared sur del monasterio, el Ayuntamiento recuperó el nido para una mejor cría. También unos meses más tarde, en la pared sur, se recuperó una canalización del antiguo cartel que ha quedado parcialmente cubierta por la rampa de entrada.

