El edil muestra la APP de la recarga de tarjetas de bus urbano. JCR

Una app móvil facilita ya el pago de la tarjeta de autobús urbano de Burgos

La aplicación también registra las frecuencias de buses, los horarios, las paradas y se puede descargar desde la web municipal y desde las plataformas Android e iOS

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:46

El uso generalizado del teléfono móvil para realizar todo tipo de gestiones es una realidad palpable. Desde este lunes, al menos desde la plataforma iOS, también se puede pagar la tarjeta del autobús urbano de Burgos Bonobur a través de este sistema. El Ayuntamiento de Burgos ha habilitado esta nueva forma de pago para mayor comodidad de los usuarios.

El responsable de Autobuses Urbanos, Juan Manuel Manso, ha asegurado que la aplicación va a permitir que cualquier persona pueda recargar la tarjeta propia o la de algún familiar o amigo, de manera independiente y se puedan añadir cuántas tarjetas uno quiera para recargar.

La idea del Ayuntamiento de Burgos es que, a finales de septiembre o principios de octubre «está totalmente establecida» y se puedan ir eliminando a medio plazo los actuales sistemas de recarga en los centros cívicos y en el propio Ayuntamiento. Y es que, hasta ahora, la única forma de poder recargar la tarjeta Bonobur era a través de los centros cívicos o del propio Ayuntamiento de Burgos, tras las medidas transitorias adoptadas con motivo del conflicto con la empresa Prepary.

Con este nuevo sistema va a ser posible que el Ayuntamiento pueda ir replegando esta forma de realizar las recargas. Por ello, ha diseñado este sistema con la colaboración de ITCL Centro Tecnológico.

La descarga

La web del Ayuntamiento de Burgos ya contempla un enlace a la aplicación móvil Bonobur. Desde ahí también se puede descargar la aplicación directamente. La idea del Ayuntamiento es «extender el uso y probar lo más posible esta aplicación», aunque ya se ha estado teniendo un banco de pruebas en las últimas semanas.

La posibilidad de que la tarjeta bonobús se pueda integrar dentro de la cartera del teléfono móvil del cualquier usuario todavía no está contemplada. Esto permitiría el pago directo con el terminal móvil en el interior del autobús urbano.

Manso ha recordado que para ello habría que hacer una renovación completa de los aparatos que registran los pagos de los usuarios con la tarjeta Bonobur, a través de una tecnología. Eso sí, los nuevos autobuses que se adquieran «sí contemplan esta posibilidad, pero aún seguirá cobrándose con la tarjeta» y no con el teléfono móvil por el excesivo coste que supone.

Más movilidad colectiva

Según ha explicado Manso, todas las implementaciones que ha llevado a cabo el equipo del Gobierno en materia de autobuses urbanos tienen como objetivo «mejorar la movilidad en la ciudad». Entre ellas la gratuidad para las personas mayores de 65 años. La idea ha sido retirar coches particulares de las calles y «aumentar el uso del transporte colectivo».

Manso ha recordado que el Ayuntamiento de Burgos va a mantener los precios rebajados de la tarifa de autobús urbano para todos los usuarios, pese de que el Gobierno de España haya «retirado la subvención en materia de movilidad», al negarse el Ayuntamiento de Burgos a multar a partir del año 2026, la entrada de vehículos no autorizados en la Zona de Bajas Emisiones. Ese coste lo asume el Ayuntamiento de Burgos ya desde el pasado mes de julio.

