Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos La provincia ofrece diferentes lugares para aprovechar los últimos días de las vacaciones de verano

El calendario indica que ya estamos llegando a la recta final de la temporada estival. Dentro de poco los estudiantes volverán a las aulas y las temperaturas poco a poco irán descendiendo. Sin embargo, todavía se puede disfrutar de excursiones alrededor de la provincia de Burgos para exprimir al máximo el tiempo libre.

Porque Burgos ofrece planes para todo tipo de gustos y edades. Para una persona a la que le guste la naturaleza y que prefiera hacer una salida más deportiva, alrededor de la geografía burgalesa pueden encontrar diferentes rutas en las que descubrir los grandes parajes de la zona.

Y si todavía se quieren aprovechar los últimos momentos en los que se pueda disfrutar de un baño, en Burgos se puede acudir a diferentes puntos como el embalse del Ebro en Arija, el río Trueba a su paso por Espinosa de los Monteros o el río Nela en Villarcayo, siendo todas estas zonas aptas para el baño en la provincia.

Zonas de baño en Villarcayo, Espinosa de los Monteros y Arija. BC

Por otro lado, si la intención del viaje es didáctica, hay numerosos puntos imprescindibles para conocer la historia. Desde que el hombre habita el planeta ha ido dejando una huella imborrable. Prueba de ello son los yacimientos de Atapuerca, muy próximos a la capital, o las ruinas de la ciudad de Clunia, al sur de Burgos.

Imágenes de los yacimientos de Atapuerca y Clunia. Fundación Atapuerca y Julio Cesar Rico

Pero si por algo destaca la provincia es por sus parajes medievales, con historias que todavía se recuerdan a lo largo de nuestros días. Algunos de estos paisajes han llegado a atraer cineastas de diferentes partes del mundo y otros lugares han alcanzado la excelencia en cuanto a valoraciones se refiere.

Uno de estos casos es el de Lerma, una de las villas que más poder ostentó en su día debido a la presencia del ducado. Además, también cuenta con diferentes edificaciones como el Palacio Ducal, la Puerta de la Cárcel, la colegiata de San Pedro o el puente medieval, que bien merecen una visita.

Lerma es uno de los puntos que configuran el conocido «triángulo del Arlanza». Los otros puntos que lo configuran son Covarrubias y Santo Domingo de Silos, que al igual que el primer municipio, preservan diferentes espacios de la época medieval y barroca.

Imágenes de archivo de Lerma, Covarrubias y Santo Domingo de Silos. BC

Esto tan solo son unos ejemplos de posibles excursiones que se pueden realizar en un solo día. Existen muchos otros puntos, como Oña, Sasamón o Frías, lugares que han sido catalogados como algunos de los más bonitos de España, que también merecen ser visitados.

