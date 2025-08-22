Pueblos con encanto y cascadas: los montes de Burgos que ofrecen una alternativa para recorrerlos en bici eléctrica Seis pueblos de esta comarca de Burgos ofrecen alquiler de bicicletas eléctricas para recorrer la naturaleza. Además, en la zona se han habilitado varias rutas ciclistas

Aythami Pérez Miguel Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 07:21 Comenta Compartir

Desde una comarca de Burgos, la que se encuentra en pleno Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, se puede disfrutar desde este verano de un plan diferente para descubrir bonitos paisajes, cascadas y uno de los pueblos más bonitos de España: Frías.

En seis pueblos de esta zona se pueden alquilar bicicletas eléctricas aptas para recorrer los caminos que se han acondicionado como rutas ciclistas. Una forma distinta y al aire libre para conocer los montes Obarenes. Estos se alzan como una gran muralla sobre las tierras de la Bureba en Burgos. Son las últimas y más meridionales estribaciones de la cordillera Cantábrica y presentan una encrucijada entre la meseta, el mundo cantábrico y el valle del Ebro.

Las bicicletas eléctricas se pueden alquilar en Busto de Bureba, Cubo de Bureba, Oña, Santa Gadea del Cid, Pancorbo y Frías. Se pueden alquilar en distintos puntos de los pueblos, como la Oficina de Turismo de Frías, pero se puede gestionar el alquiler a través de una web: https://alquilerdebicicletas.territorioobarenes.es/.

Cómo es el servicio de alquiler

Ahí se pueden alquilar desde una bicicleta hasta bicis para grupos de tres o más personas y, además, el remolque de bicicleta para niño. Se pueden arrendar por media jornada o jornada completa desde 15 euros. La bicicleta se recoge en el punto seleccionado en la web en el día y la hora escogidos y debe devolverse en el mismo punto tras su uso.

El servicio de alquiler de bicicletas está disponible desde el mes de marzo de este 2025, pero como reconoce Silvia Quintana, concejala de Frías, «se está empezando a mover ahora en verano un poco, hasta ahora le ha costado despegar. Al principio de ponerse en marcha, en ningún pueblo se recurría al alquiler, pero desde que se han comenzado a anunciar en internet y por la zona, ya están preguntando más por el servicio».

Se trata de un servicio pensado, especialmente, para los turistas que visiten la zona y que deseen dejar su coche estacionado y recorrer, no solo los pueblos, también los parajes naturales que los rodean. Una forma de visitar el entorno natural de una forma sostenible.

Las rutas y las opciones

Además, se han adecuado caminos para su uso exclusivamente como rutas ciclistas. La concejala de Frías confirma que son bicis robustas, que pueden circular por estos caminos, y que, además, son eléctricas, por lo que la ruta es menos cansada, más asequible. No son tipo BTT, pero son vehículos robustos. En la zona ya encontramos la vía verde Santander-Mediterráneo y el Camino Natural del Ebro.

Además, podemos encontrar muchas ideas de rutas en bicicleta por los montes Obarenes en la web lasmerindades.com. No todas quedan cerca de estos seis pueblos, pero es un recurso muy útil para organizar nuestra ruta en bicicleta eléctrica. Podemos elegir el tipo de recorrido, de vehículo que llevamos, la duración de la ruta, la dificultad y el pueblo desde el que partimos.

Ampliar Captura de la web lasmerindades.com donde se ofrecen recursos de rutas en bicicleta por la zona. BC

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Garoña. Tras el cierre de la central nuclear se están desarrollando diferentes acciones para mantener con actividad económica esta zona de Burgos y construir el destino Territorio Obarenes. El plan movilizará más de tres millones de euros.

La oferta de la zona se completa con múltiples actividades para poder realizar en la naturaleza, actividades de tierra, agua y aire, pero, además, recientemente se ha habilitado una nueva vía ferrata, la de Tobera, pedanía de Frías. Se suma a la ya existente de Miraveche-Silanes.