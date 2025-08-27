Juana I de Castilla reaparecerá este fin de semana en un pueblo de Burgos Arcos de la Llana tendrá este año una nueva representación de la obra «Juana: Ciega Razón»

Adrián Miguel Ruiz Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:12 Comenta Compartir

Como marca la tradición, este próximo fin de semana, el último del mes de agosto, Juana I de Castilla llegará a Arcos de la Llana. Y es que la localidad burgalesa acoge la XVII representación de la obra «Juana: Ciega Razón», una pieza histórica que recoge el periodo que pasó la monarca en el municipio: desde 1507 hasta 1509.

La representación la llevará a cabo la agrupación teatral Artella Teatro, propia de la localidad burgalesa. La obra comienza con el grupo recreando la llegada del cortejo fúnebre de Felipe I el Hermoso a Arcos en su travesía hacia Granada. Este cortejo está formado por un séquito de nobles, soldados y otros personajes de la época, que van haciendo su llegada desde el arco exterior de la muralla que rodea el municipio hasta la iglesia de San Miguel Arcángel.

La muerte que pudo cimentar la locura

Juana llegó a la villa de Arcos de la Llana con la intención de partir hacia el panteón familiar de la catedral de Granada, donde enterraría a Felipe. Sin embargo, se terminó quedando durante dos años en la localidad. La muerte de su marido es una de las posibles causas por las que se cree que Juana desarrolló los problemas mentales que la hicieron ganarse su apodo.

Habrá dos pases de esta obra que tendrán lugar el sábado 30 y el domingo 31 a las 21.45 horas. Las entradas para ver la obra en el interior de la iglesia son de cinco euros hasta que se complete el aforo. Sin embargo, se puede disfrutar gratuitamente del paseo del cortejo que ocurre en el exterior y de la obra teatral a través de una proyección en una pared exterior en la plaza donde se encuentra el templo.

Además de poder ver la representación oficial, también existe la posibilidad de ver el ensayo general y una ofrenda floral en la estatua de Juana situada frente al Palacio Episcopal, lugar donde se cree que residió la monarca, el viernes a partir de las 21 horas. Además, tendrá lugar una degustación de sopas de ajo que podrán disfrutar los asistentes.

Imágenes de la estatua de Juana I y puntos en los que tendrá lugar la representación. Adrián Miguel Ruiz

Un viaje en el tiempo

Sumado a las representaciones, la localidad viajará en el tiempo a través de diversas actividades y espacios relacionados con el pasado castellano. Desde el mediodía del sábado hasta el domingo, habrá un mercado medieval en la Plaza Pedro Carazo, además de talleres y clases de cestería y de lana durante varios pases a lo largo del día.

El domingo estará enfocado en el arte y en los juegos tradicionales, con actividades pensadas para todas las edades. Habrá ajedrez y bolos a las 12.00 horas y un taller de marionetas desde las 18.00. También, a las ocho de la tarde, se procederá al sorteo de un jamón antes de la segunda representación.

Temas

cultura

historia

Teatros