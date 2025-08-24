El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos Serafín Villarán dedicó casi veinte años a levantar el Castillo de las Cuevas, una obra única en la provincia que hoy se puede visitar gratis y que mantiene viva su familia

El Castillo de las Cuevas de la localidad de Cebolleros en Burgos

Cuando uno llega a Cebolleros, un pequeño pueblo al norte de Burgos con apenas una decena de habitantes, lo último que espera encontrar es un castillo. Y, sin embargo, ahí está: imponente, de torres almenadas y portón majestuoso, como salido de un cuento medieval. Pero este castillo tiene una curiosa historia, que la mayoría de fortalezas no tienen.

A diferencia de los castillos tradicionales de la provincia, este no tiene siglos de historia. Su creador no fue un noble ni un arquitecto renombrado, sino un vecino del pueblo llamado Serafín Villarán, que decidió hacer realidad un sueño casi imposible.

Era 1978 cuando Serafín, entonces con 42 años, comenzó a trabajar sobre el terreno donde antes se encontraban dos bodegas. Sin planos ni formación en construcción, cada día libre se acercaba con paciencia y dedicación, seleccionando piedras y cantos rodados de los ríos Nela y Trueba, y levantando lentamente una fortaleza de cinco plantas y 300 metros cuadrados. Poco a poco, piedra a piedra, lo que comenzó como un proyecto personal se convirtió en el monumento más emblemático de Cebolleros.

El Castillo de las Cuevas sorprende por su estética medieval. Escaleras de caracol, pasadizos, chimenea central, torres almenadas y un pequeño museo que narra todo el proceso de construcción esperan a quienes se adentran en su interior.

Tras la muerte de Villarán en 1998, su hija Yolanda y su yerno Luis continuaron la obra, incorporando incluso un bar, y manteniendo el castillo abierto para el público de manera gratuita, convirtiéndolo en un destino imprescindible para viajeros curiosos.

Dicho lugar se puede visitar durante los fines de semana de junio, todos los días en julio y agosto, y los fines de semana de septiembre y en Semana Santa, así como en todos los puentes del año, excepto el de la Constitución. Los horarios son de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas, aunque los domingos fuera de julio y agosto el horario vespertino se reduce hasta las 19:30 horas.

Visitar la fortaleza es más que recorrer un edificio: es entrar en la historia de un hombre que decidió desafiar el tiempo y las convenciones. Cada rincón refleja la paciencia y la pasión de Serafín, y cada piedra cuenta la historia de un sueño que trascendió su vida, para convertirse en un patrimonio apreciado por toda la comunidad.

