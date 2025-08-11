El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte Olmillos de Sasamón celebra «Pase-Arte», una iniciativa para defender el patrimonio rural y fomentar los lazos entre generaciones

Adrián Miguel Ruiz Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 07:01

Hay pueblos más grandes y pueblos más pequeños, pero si los que viven en uno de estos municipios se ponen de acuerdo para conseguir algo, se pueden lograr grandes resultados. Este es el caso de Olmillos de Sasamón, que un año más ha decidido llenar sus calles de arte en busca de ser una de las atracciones turísticas del verano.

En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, han querido plasmar o crear arte a su manera: aprovechando todos los recursos que el pueblo les proporciona, dando rienda suelta a su creatividad e imaginación. Esta iniciativa, cuya creadora, la Asociación Recreativa Cultural Santa Columba, ha bautizado como «Pase-Arte», pretende hacer que los participantes recreen, reinterpreten o inventen un cuadro con la técnica que prefieran y colgarlo en el lugar que mejor les encaje.

El resultado de este trabajo es un paseo por un museo al aire libre. Fachadas, ventanas, puertas e incluso tejas se convierten en el cuerpo de una obra de arte. Esta exposición permanecerá durante lo que resta de temporada estival.

Imágenes de la exposición «Pase-Arte». María A.

El objetivo principal de esta iniciativa es el de fomentar el turismo rural por la provincia de Burgos, además de invitar a los habitantes del pueblo a estrechar lazos, sobre todo entre las generaciones que más diferencia de edad guardan. Tal y como afirman los organizadores, es una declaración de amor al pueblo y al arte.