Una nueva senda para peatones y ciclistas garantizará la seguridad entre varios pueblos de Burgos El Ayuntamiento de Las Quintanillas quiere preservar la seguridad de los usuarios, ya que es una zona muy transitada, y evitar que el trayecto se hagan por el arcén de la N-120

Julio César Rico Burgos Domingo, 10 de agosto 2025, 20:10

La idea del equipo de Gobierno del alcalde, Eduardo Munguía, es la realización de «una nueva senda peatonal» que comunique las localidades de Las Quintanillas con la carretera local de acceso a Villarmentero y el camino existente desde Tardajos, que confluye en esta carretera local. El recorrido, de algo más de un kilómetro, lo usan los vecinos de estos pueblos como paseo y para hacer deporte, utilizando para ello los arcenes de la carretera N-120.

El Ayuntamiento se puso en contacto con la Unidad de Carreteras del Estado, en Burgos, y presentó «una solicitud de informe sobre la viabilidad de la ejecución de la senda en este lugar. Eso sí, la realización de las obras se debería hacer lo más alejadas posibles de la carretera y siempre teniendo en cuenta todos los elementos. El Consistorio también se dirigió a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que no se opuso a la construcción del camino.

Ahora, ya cuentan con la redacción del proyecto y los permisos definitivos para acondicionar el margen derecho de la carretera N-120 entre los kilómetros 126 y 127,9 para el uso de viandantes y bicicletas.

Incremento de turistas

Pese a que la población de Las Quintanillas y sus pedanías apenas llegan a los 500 habitantes, sí se ha producido un incremento de turistas, «sobre todo los de origen internacional». El motivo es el uso de esta vía, paralela al Camino de Santiago, como alternativa al mismo desde Tardajos. La senda que se proyecta, facilitará el camino y tiene una longitud de 1.128,48 metros.

El trazado de la senda discurre por terreno rústico y suelo no urbanizable, con protección agropecuaria en sus primeros 945.84 metros y el resto es suelo urbano. Tampoco afecta a la producción agrícola, ya que la senda discurre por la zona de expropiación de la carretera como zona de dominio público.

La senda será de hormigón en su inicio y el resto se compactará con zahorra. La obra se realizará en tres meses, tras su ejecución y cuenta con una reserva presupuestaria de 125.378,61 por parte del Ayuntamiento de Las Quintanillas.