Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos La provincia goza de diferentes espacios naturales protegidos del calor para disfrutar de una caminata

Imagen de una de las caidas de agua en la Senda de las Cascadas.

La provincia de Burgos puede cautivar a cualquiera con sus paisajes. Si no, que le pregunten a los cineastas. Aunque con las altas temperaturas que se están registrando alrededor de la provincia, lo lógico es tener en mente un plan que no requiera de mucha actividad física. Sin embargo, existen espacios en Burgos en los que uno puede practicar deporte y a la vez resguardarse del calor.

Y es que salir a la vegetación puede ayudar a rebajar la sensación térmica. Y esto es aún más palpable cuando encontramos una zona con agua que ayude a refrescarnos. Por eso en la siguiente lista podrás encontrar las mejores rutas para refrescarse alrededor de la provincia de Burgos.

Trayecto Torme-Puentedey: 17,4 kilómetros

En primer lugar, y la única que no es circular (con inicio y final en el mismo punto) de toda la lista, está la ruta que une la localidad de Torme con Puentedey, uno de los municipios más bonitos de todo el país. Esta pequeña localidad de la comarca de las Merindades en Burgos, con poco más de 50 habitantes, se asienta sobre un puente de piedra natural, creado por el río Nela en los últimos 90 millones de años.

Imágenes de archivo de Puentedey e intinerario de la ruta. BC

Senda del Ventanón: 11 kilómetros, circular

A pocos kilómetros de esta ruta, también en Las Merindades, se encuentra la Senda del Ventanón, un arco natural formado en roca caliza desde el cual se puede observar todo el valle. Está ubicado cerca de la localidad de Villamartín de Sotoscueva, aunque se puede comenzar desde la Ermita de San Bernabé y así visitar dos lugares maravillosos de la provincia en un solo viaje.

Imágenes de la ruta e intinerario de la misma. BC

Ruta a la Cascada de Salceda: 9 kilómetros, circular

Justo encima de la misma, un poco más al norte, se encuentra la primera de las rutas que incluye una cascada de esta lista. Se trata de la Cascada de Salceda, una caída de agua de 30 metros escondida al norte de Quisicedo. El recorrido toma como referencia el río San Miguel, siendo este el protagonista del trazado natural.

Imágenes de la ruta e intinerario de la misma. BC

Paseo al Mirador del Ebro desde Cortiguera: 9,7 kilómetros, circular

Para poder disfrutar de uno de los mejores paisajes fluviales de la provincia, uno puede acudir a Cortiguera y, si camina un poco, puede llegar al Mirador del Ebro, una zona en la que contemplar lo que el paso del tiempo y del agua le han hecho a la tierra. Sin embargo, si alguien quiere un pequeño desafío, esta ruta también puede comenzar desde Pesquera de Ebro, alargando un poco más el disfrute del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón.

Imágenes de la ruta e intinerario de la misma. BC

Salto del Nervión: 7 kilómetros, circular

Aunque quizá el verano no sea el mejor momento para disfrutar de este trayecto, nunca está de más recordar una de las mayores atracciones naturales de la provincia, compartida con el País Vasco. El Salto del Nervión es probable que en temporada estival no tenga agua, a menos que se produzcan episodios de tormenta, pero el paisaje desde lo alto de Monte Santiago sigue estando ahí independientemente de las condiciones climáticas.

Paisajes de la ruta e intinerario de la misma. BC

Desfiladero del río Purón: 11,2 kilómetros, circular

Otra de las rutas que compartimos con la provincia de Álava es el Desfiladero del río Purón. En este camino entre estrechas paredes se puede ver el efecto de la corrosión producida por el agua, además de disfrutar de primera mano de cascadas producidas por el propio paso fluvial. Además, es recomendable también disfrutar de la localidad de Herrán, desde donde empieza el trayecto.

Fotografías de la ruta e intinerario de la misma. BC

Nacedero del Oropesa: 10,3 kilómetros, circular

Si nos desplazamos más hacia el sur, cerca de la localidad de Pradoluengo, encontramos este trayecto sumergido en un bosque de hayas. Aunque el ascenso puede hacerse algo largo, el paisaje bien merece la pena. Y aunque no empiece la ruta en el municipio como tal, también es recomendable acercarse al mismo.

Imágen de la ruta y de Pradoluengo, junto con el recorrido de la misma. BC

Senda de las Cascadas: 15,1 kilómetros, circular

A pocos kilómetros de allí, en el refugio de Zarcia situado cerca de la localidad de Santa Cruz del Valle Urbión, existe un trayecto, el cual pone a prueba a los senderistas. La Senda de las Cascadas es una ruta que asciende parte del San Millán y que en su bajada presenta caídas de agua del río Urbión que harán que el esfuerzo haya merecido la pena.

Imágenes de las cascadas e intinerario de la ruta. Adrián Miguel Ruiz

Ruta por el Desfiladero de la Yecla: 13,7 kilómetros, circular

Por si Santo Domingo de Silos no tuviera ya suficiente patrimonio artístico, también tiene un maravilloso patrimonio natural. Y es que a escasos kilómetros de la localidad burgalesa existen una serie de pasadizos naturales por los que se puede ver pozas y nidos de buitres, conocidos como el Desfiladero de La Yecla.

Imágenes del desfiladero, de Santo Domingo de Silos y del recorrido a seguir. BC

Ruta por las lagunas de Neila: 8 kilómetros, circular

Y finalmente, para terminar esta lista, una de las mayores atracciones naturales de toda la provincia: las lagunas glaciares de Neila. Estas grandes balsas de agua de origen glaciar situadas entre picos que alcanzan los dos mil metros de altura son un gran reclamo para los que van a visitar la Sierra de la Demanda.

Imágenes del paisaje de las lagunas de Neila y recorrido de la ruta BC

Estas son solo algunas de las rutas que esconde la provincia de Burgos, pero existen muchas más, más fáciles y más difíciles, para poder disfrutar del paraje de nuestra geografía.

