Miranda y Medina de Pomar disparan sus termómetros por encima de los 40 grados Miranda de Ebro fue este domingo la localidad con mayor temperatura de todo Castilla y León tras alcanzar los 41,9 grados. Medina de Pomar, con 40,2 grados, fue, la novena máxima temperatura de la comunidad, mientras que en Burgos capital se llegó a los 37,8

Adrián Miguel Ruiz Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 14:09 Comenta Compartir

Domingo de altas temperaturas en la provincia de Burgos. Y es que dos de las máximas más altas que se alcanzaron ayer en Castilla y León pertenecen a localidades burgalesas, entre ellas, la medalla de oro. Este puesto lo tiene Miranda de Ebro, con 41,9 grados centígrados, por encima de Candeleda, en Ávila, y de Villalón de Campos, que registraron 41,8 y 41,5 respectivamente.

Dentro de las diez localidades que mayores máximas registraron ayer en la comunidad también entra Medina de Pomar, que ocupa la novena posición con 40,2 grados. Por otro lado, Burgos capital registró 37,8, en el que fue uno de los días más calurosos de este nuevo episodio de ola de calor.

La Aemet recorta la duración de la ola de calor a este martes, 12 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció la semana pasada que este episodio de ola de calor se podría prolongar hasta el próximo jueves 14 de agosto. Sin embargo, hoy lunes ha anunciado que finalmente la duración de la misma será más corta, y que finalmente la dará por concluida el martes 12 de agosto.

Se espera que las temperaturas den una pequeña tregua el miércoles 13 de agosto, cuando descenderán en gran parte del país. Sin embargo, a partir del jueves 14 volverán a ascender y volverán a marcar máximas altas que podrían prolongarse a los siguientes días.