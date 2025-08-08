Prolongada la alerta de riesgo de incendios forestales en toda la provincia La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio prolonga la alerta para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en toda Castilla y León

BURGOSconecta Burgos Viernes, 8 de agosto 2025, 12:13

Las predicciones previstas para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto indican una continuación de las condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas altas (30-36ºC) y humedades relativas bajas (< 15%) en la mayor parte de la Comunidad, a lo que hay que añadir vientos medios de 25 a 35 km/h en la meseta norte y mitad oriental, unido a la probabilidad de tormentas secas eléctricas. A partir del lunes 11, además, se generalizarán las rachas de viento por encima de 40 km/h en toda la Comunidad y podrán alcanzar los 55 km/h. Estas condiciones, sumadas a la situación de estrés de la vegetación después de varios días seguidos con meteorología adversa, aumentan considerablemente el peligro de incendios forestales.

Los índices de peligro de incendios forestales manejados tanto por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León INFOCAL, coinciden en que continúa este episodio de incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio. Ante esta situación, la Consejería considera necesario regular las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en el medio natural y hacer un llamamiento especial a la ciudadanía para que extreme su precaución.

Ante esta situación, la resolución adoptada por la institución autonóica prohíbe: Encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello; el uso de barbacoas situadas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas; el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda que, en su funcionamiento habitual, despida chispas o descargas eléctricas, como sopletes, soldadores y radiales, del mismo modo suspende las autorizaciones de uso del fuego y de fuegos artificiales, cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Labores agrícolas

En lo que respeta a las labores agrícolas se debe suspender siempre la actividad cuando la temperatura sea superior a 30 grados y la velocidad del viento supere los 30 kilómetros por hora, y es obligatorio tener a mano los medios de extinción y el personal suficientes para controlar los posibles incendios que se puedan originar como consecuencia de la labor.

Además de las prohibiciones mencionadas, la frecuencia de incendios derivados de labores agrarias obliga a tomar medidas complementarias para estas actividades en las horas centrales del día, que es cuando estadísticamente se producen más siniestros, bien sea por el contacto de elementos metálicos con el suelo o por deflagraciones de las máquinas por un mal funcionamiento o mantenimiento o limpieza insuficientes.

Con el fin de articular de forma ajustada estas medidas, tanto a las condiciones de cada territorio como de las diferentes labores, de modo que se condicione en la menor medida posible la actividad agraria, se han diferenciado tres zonas de acuerdo con el grado de afectación de las condiciones meteorológicas en esta ola de calor y se han dispuesto diferentes medidas para la realización de la actividad agraria, proporcionadas a la situación y limitadas de acuerdo con el riesgo.

Asi, con objeto de reducir aún más el riesgo de ignición asociado a labores agrarias en condiciones extremas, la Resolución también prohíbe en las horas más desfavorables del día, comprendidas entre las 14:00 y las 18:00 horas, los días 9, 10, 11 y 12 de agosto, el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras en los montes, así como el uso de cosechadoras, segadoras y empacadoras en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal.