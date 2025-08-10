Verano atípico en Burgos: julio es más frío que junio por primera vez en 22 años Es la tercera vez que se da esta circunstancia en lo que va de siglo, siendo la última de ellas en 2003

La provincia de Burgos ha registrado un julio variopinto en cuanto a temperaturas se refiere, y así lo confirman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tuvo un comienzo muy caluroso, pero terminó siendo más fresco de lo normal. De hecho, el mes de junio (20,6 ºC) tuvo una mayor temperatura media que el periodo que acabamos de terminar (19,6 ºC), superándolo en un grado.

Y esta situación no sucedía desde el año 2003 y solo ha ocurrido tres veces en lo que llevamos de siglo: en 2001, 2003 y 2025. No solo eso, sino que este año ha sido en el que mayor margen se ha registrado entre uno y otro periodo.

En comparación con otros meses de julio, si tomamos como referencia sus temperaturas medias, no ha sufrido grandes variaciones en cuanto a esta estadística se refiere. Sin embargo, sí que se puede apreciar cómo las temperaturas máximas y mínimas que se alcanzaron en algún momento puntual del mes han aumentado ligeramente con respecto a los de la década anterior, sobre todo en el caso de las primeras.

Si nos enfocamos en el mes de julio de este año, la recta final del mismo ha sido atípica en cuanto a temperatura se refiere. Y es que comenzó siendo muy cálido, pero sufrimos una de las mayores variaciones térmicas de un día para otro que hayamos visto, cuando el mercurio se desplomó casi diez grados en un solo día. A partir de esa jornada, lejos de repuntar, el termómetro se mantuvo alrededor de los 25 grados, aunque ya durante los últimos días del mes comenzaba a subir la temperatura ligeramente.

Y aunque el mes de julio no se caracterice precisamente por ser lluvioso, este año ha sido uno en el que menores registros ha habido en cuanto a precipitaciones se refiere, en comparación con los últimos quince años. Sin embargo, ha sido uno de los que más ha llovido desde que comenzara la década.

Por el momento, agosto ha comenzado muy caluroso, con una ola de calor que estará presente en Burgos y en gran parte de España hasta el jueves que viene. Sin embargo, se espera que para el próximo fin de semana, en el que se celebra la Asunción y será fiesta en toda España el próximo viernes 15, se suavicen ligeramente las temperaturas.