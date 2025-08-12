La Diputación de Burgos quiere contar con Felipe VI para el eclipse de sol de 2026 El bisabuelo del rey, Alfonso XIII, estuvo en Burgos en 1905, contemplando desde la ciudad ese magno acontecimiento que se repite un siglo después

Julio César Rico Burgos Martes, 12 de agosto 2025, 13:31 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

La Diputación Provincial de Burgos quiere que el rey Felipe VI venga a Burgos el 12 de agosto de 2026 para ser protagonista en primera fila del eclipse de sol, que tendrá lugar a las 20 horas de ese día y que podrá verse en su plenitud en buena parte de la provincia.

El monarca repetiría así la experiencia de la que gozó su bisabuelo, Alfonso XIII, en 1905, cuando se desplazó hasta la capital de la provincia y a algunos pueblos para contemplar otros eclipse solar de enorme relevancia mundial.

Para ello, la Diputación ha cursado una invitación formal al monarca. En la carta le explican que la provincia es uno de los lugares privilegiados para contemplar este acontecimiento mundial. No en vano, Burgos es la provincia que más tiempo va a ver el eclipse, en torno a un minuto y 44 segundos, lo que supone una ocasión única, ha subrayado la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Inma Sierra, para repetir la visita del monarca Alfonso XIII en 1905

En 1905, Alfonso XIII eligió Burgos como el lugar estratégico para contemplar el eclipse. No en vano, la entidad más importante en Europa, dedicada a la astronomía, el Observatorio Astronómico de Burdeos, se fijó en la provincia para realizar estos avistamientos.

Los tiempos han cambiado y 101 años después se repite este fenómeno único, que va a tener la franja del norte de la Península Ibérica como lugar privilegiado para ver este acontecimiento mundial. Para que todos los pueblos de la provincia en los que se puede ver el fenómeno, tengan unas directrices comunes, la Diputación Provincial de Burgos elaborará «un protocolo para ayudas a los ayuntamientos a organizar la llegada masiva de personas a estos lugares».

Aunque toda la provincia estará abierta a este tipo de protocolos y de visitas, Sierra ha explicado que en el conjunto de Burgos habrá seis puntos clave establecidos por la Diputación como «los mejores», como son Arija, Poza de la Sal, Lodoso, Villagómez, Hacinas y Clunia.

Un evento único

La presentación de los actos previstos para el eclipse del próximo año se han presentado con la presencia de alcaldes de varios pueblos y de la astrofísica Beatriz Varona, graduada en Física y con un máster en astrofísica, directora del Observatorio Astronómico de Cantabria, quien ha explicado el proceso del eclipse, por qué se produce y cómo hay que observarlo. Ha recordado que los científicos aprovechan los eclipses totales de sol «para observar y tomar datos» sobre la corona solar, la región que solo es visible durante los eclipses totales de sol.

Después de la totalidad del eclipse, la luna seguirá su órbita e irá poco a poco desplazándose. La sombra que produce la luna cuando se coloca ante el sol y la tierra se llama «franja de totalidad» y va a estar situada «en la zona norte de la Península Ibérica. Burgos que está dentro de la zona de totalidad, con lo cual la provincia va a ser ideal» para observarlo, estima Varona.

Varona ha recomendado ubicarse «dentro de la sombra, dentro de la franja de totalidad». Para ver el sol de forma segura, «necesitamos gafas especiales» con un «filtro para poder observar el sol de forma segura». También se puede observar el sol con telescopios con filtro. Es el primero de los tres eclipses que se verán en España; habrá otro en 2027, este parcial desde Burgos, y en 2028 uno anular parcial.

Sierra ha adelantado que hay muchas personas interesadas de todos los puntos del planeta en acercarse a España, en concreto a Burgos para observar este eclipse, ya que toda la provincia está afectada y la franja central es la más importante en el conjunto del norte de España. Por ello se prevé una avalancha de turismo que ha cifrado «entre cinco y siete millones de turistas».

En la sesión de hoy ha comenzado la cuenta atrás de 365 días con la presencia del vicealcalde de Burgos y alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, que ha accionado con Sierra la máquina del tiempo a la espera del eclipse.