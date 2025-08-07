Sonorama Ribera 2025 convierte Aranda en epicentro cultural, musical y festivo de Castilla y León La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco define el festival como una «seña de identidad de Castilla y León»

Aranda de Duero se convierte estos días en el «corazón cultural» de la Comunidad, con la celebración del Sonorama Ribera 2025, un festival que ya es una «seña de identidad de Castilla y León», como destacó este juveves, 7 de agosto, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico con este evento que se desarrollará hasta el domingo.

Blanco agradeció al alcalde de la localidad, Antonio Linaje, y al director del festival, Javier Ajenjo, la invitación a participar en la presentación de la cita y expresó el respaldo institucional al evento, ya que la Junta patrocina el Sonorama Ribera con una aportación de más de 200.000 euros. «Transmitiros el cariño y el apoyo, por supuesto, del presidente Mañueco. A él le hubiera gustado estar aquí, pero estos días no es posible. Es importante que la Junta de Castilla y León estuviera aquí, no solamente apoyando económicamente al festival a través de la Fundación Siglo o Tierra de Sabor, sino mostrando a todo el mundo lo mejor que tenemos en Castilla y León, por lo que trabajamos todos los días», afirmó.

La vicepresidenta destacó la trayectoria del Sonorama Ribera, que celebra su 28 aniversario, y lo definió como una «seña de identidad de Castilla y León» y un festival «referente, no solo a nivel nacional, sino también internacional», que ha sabido «mantener su esencia» y apostar por «la cultura, la gastronomía, los productos autóctonos, la convivencia y los encuentros intergeneracionales».

Subrayó también la apuesta del festival por la inclusión. «Desde el año 2021, el festival es totalmente accesible para aquellas personas con discapacidad, que lo tienen un poquito más difícil para poder participar en este tipo de eventos», señaló a Ical.

Artistas de la Comunidad

Blanco puso en valor la presencia de artistas de la Comunidad en la programación musical, como el grupo vallisoletano Siloé, que este año pone voz a la campaña de turismo de la Junta de Castilla y León, y la joven cantante Annie Quinn, galardonada por el Área de Juventud y Arte Joven, que actuará en el escenario Tierra de Sabor, uno de los principales del festival. «Eso significa que Castilla y León tiene historia, presente y mucho futuro a través de la música», defendió.

«El Sonorama es una oportunidad para que la gente quiera venir, quiera volver, para que los jóvenes quieran quedarse en Castilla y León, y para eso trabajamos todos los días desde el Gobierno», subrayó la consejera, quien anunció que la Junta seguirá apostando «por Sonorama, por nuestros jóvenes artistas, por los artistas más consolidados y por marcas como Tierra de Sabor».

Por último, Isabel Blanco apuntó que eventos como Sonorama Ribera demuestran que la cultura, la música y la tradición pueden ir de la mano del desarrollo social y económico. «Festivales como este no solo generan empleo y dinamización turística, sino que son una herramienta clave para mostrar al mundo la riqueza y diversidad de Castilla y León. Vamos a seguir trabajando para que nuestra tierra sea cada vez más atractiva, más inclusiva y más viva».

Con un mensaje de optimismo y compromiso, la vicepresidenta concluyó su intervención animando a disfrutar intensamente del festival: «Estos días, Aranda se convierte en el corazón cultural de Castilla y León. Que todo el mundo lo viva, lo sienta y, sobre todo, lo recuerde».