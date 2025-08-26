BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Público asistente a una edición anterior de Ebrovisión. Stuart MacDonald - Ebrovisión

Ebrovisión 2025 desvela los horarios de sus conciertos

Del 4 al 7 de septiembre el festival celebra su 25 aniversario con artistas como Viva Suecia, Xoel López, «rinôçérôse» The Murder Capital, Gorka Urbizu o Sexy Zebras, entre otros

Martes, 26 de agosto 2025, 13:18

Cuenta falta algo más de una semana para que comience Ebrovisión 2025, la organización ya ha desvelado los horarios de la extensa programación con la que llenarán Miranda de Ebro del 4 al 7 de septiembre. Cuatro días de música en directo, escenarios naturales y gastronomía, destacando esa experiencia culinaria de primer nivel que ya se ha convertido en seña de identidad de Ebrovisión, en manos de los reconocidos chefs con Estrella Michelín y Sol Repsol de la ciudad: Alejandro Serrano y Alberto Molinero.

'La fiesta' de la música comenzará el jueves 4 de septiembre, a las 20:15 horas, a orillas del Río Ebro, en el Colegio Aquende (escenario Fundación Caja de Burgos), con un concierto sorpresa y gratuito. También con vistas al Ebro y con entrada libre serán las actuaciones de joseluis (21:45h), Mourn (22:50h) y Los Invaders (0:00h) en otro de los escenarios más especiales, el escenario Universidad de Burgos (UBU) en el Anfiteatro natural de Miranda.

Y como ya es tradición, la fiesta continúa a partir de la 1:30h en la Sala Orosco con DJs como Maadraassoo, Brummel y Alberto Ramos.

El viernes 5, el Anfiteatro (escenario Universidad de Burgos) vuelve a ser protagonista desde el mediodía con los directos de Ascua (12:15h), Las Dianas (13:15h), Meatbodies (14:15h) y el Gran Bingo Musical 25 Aniversario con música de Optigan1 y Patrullero.

El recinto principal del Polideportivo de Anduva abrirá sus puertas a las 19:00h para acoger un cartel protagonizado por Hinds (19:55h), Depresión Sonora (21:50h), Viva Suecia (23:30h) y «rinôçérôse» (01:45h) sobre las tablas del Escenario Ebrovisión. Además, Cora Yako (19:05h), Kokoshca (20:55h) y Besmaya (00:50h) pondrán banda sonora al Escenario La Salve, que también contará con las sesiones de Jonathan Castillo, Dad Is Bad, Chicho La Rue, Ipu DJ y DJ Amable.

De madrugada, la Sala Orosco despedirá la noche con las sesiones de Escalona y Brummel.

Como cada año, Ebropeque volverá a hacer disfrutar a toda la familia con la actuación gratuita de Combos Teclass, el sábado 6 de septiembre en el escenario Fundación 'la Caixa' de la Plaza de la Constitución (11:15h).

Muestra Gastronómica

Poco después, a las 13:00h arranca la clásica Muestra Gastronómica en la Plaza de España con música de Brummel y Retrovisor sobre el escenario Óptica Pilsa, mientras que el incomparable marco del Castillo de Miranda el escenario Diario de Burgos acogerá el segundo concierto sorpresa de la edición, a partir de las 13:15h y con la participación de Bilboloopers DJs.

Ya en la tarde, el escenario Universidad de Burgos (UBU) del Anfiteatro (acceso libre) tendrá los directos de Pinpilinpussies (16:45h) y Toldos Verdes (17:45h), y a las 19:00h la fiesta se traslada al Polideportivo de Anduva, por donde pasarán Veintiuno (20:05h), The Murder Capital (22:10h), Xoel López (23:30h) y Sexy Zebras (01:35h) en el Escenario Ebrovisión.

Airbag (19:05h), Gorka Urbizu (21:05h) y Biela (00:45h) harán vibrar el Escenario La Salve, que además contará con las sesiones de Fan Fan, TeleClub DJs, Panoramis, Edu Anmu y Santo Fever. DJ Gel y Brummel cerrarán la noche a partir de las 04:00h en la Sala Orosco.

Despiden este 25 aniversario los conciertos gratis de No Quiero (12:45h) y Embusteros (13:50h) el domingo 7 en el Escenario Miranda, ubicado en la calle La Estación.

Te puede interesar

